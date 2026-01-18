ΗΠΑ: 11χρονο κοριτσάκι πέθανε από ασιτία…

Αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της ιατροδικαστικής έκθεσης για τον θάνατο της 11χρονης Ζακλίν Τόρες-Γκαρσία, η σορός της οποίας, εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση τον περασμένο Οκτώβριο, στο σπίτι όπου ζούσε με τη μητέρα της, στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το κορίτσι πέθανε από ασιτία. Τη στιγμή του θανάτου της, στο στομάχι της βρέθηκε μόνο ένα μούρο, στοιχείο που αποτυπώνει με δραματικό τρόπο, τις συνθήκες παραμέλησης και κακοποίησης που φέρεται να βίωνε.

Για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί η 29χρονη μητέρα της, Κάρλα Γκαρσία, καθώς και ο πρώην σύντροφός της, Τζόναθαν Νανίτα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Πέρα από την πλήρη έλλειψη τροφής, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε την παρουσία αμφεταμινών και αντιισταμινικών στον οργανισμό του παιδιού. Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν είχαν ποτέ συνταγογραφηθεί στη Ζακλίν, ούτε είχε διαγνωστεί με κάποια πάθηση που να δικαιολογεί τη χορήγησή τους.

Σύμφωνα με καταθέσεις, η 11χρονη φέρεται να ήταν δεμένη με πλαστικά δεματικά, ενώ της απαγορευόταν ακόμη και η πρόσβαση στην τουαλέτα. Η μητέρα της φέρεται να παραδέχθηκε ότι δεν είχε ταΐσει το παιδί για περίπου δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατος της Ζακλίν επήλθε τον Σεπτέμβριο του 2024. Αρχικά, η σορός της τοποθετήθηκε στο υπόγειο της κατοικίας. Όταν η οικογένεια μετακόμισε, ο Τζόναθαν Νανίτα φέρεται να πέταξε τα λείψανα του παιδιού μέσα σε τσάντα, υποστηρίζοντας ενώπιον της Αστυνομίας, ότι το έκανε κατόπιν εντολής της μητέρας. Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της ανήλικης βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

 

