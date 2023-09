ΗΠΑ: 21χρονος Ουκρανός σκότωσε το ζευγάρι που τον είχε υιοθετήσει – Ζούσε 7 χρόνια μαζί τους

Δύο Αμερικανοί γονείς βρήκαν τραγικό θάνατo στη Φλόριντα των ΗΠΑ από τον 21χρονο Ουκρανό γιο τους, που υιοθέτησαν πριν από 7 χρόνια.

Ο νεαρός που υιοθετήθηκε από ένα ουκρανικό ορφανοτροφείο που έμοιαζε με φυλακή, έσφαξε μανιωδώς τους Αμερικανούς γονείς του που τον είχαν σώσει, ανέφερε η αστυνομία, ανακοινώνοντας το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή.

Ο Dima Tower, 21 ετών, αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για φόνο από τις φρικτές δολοφονίες των κτηματομεσιτών Robbie και Jennifer Tower από τη Φλόριντα.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι μετά από κλήσεις για οικογενειακή διαμάχη – και βρήκε το βαθιά θρησκευόμενο ζευγάρι τοποθετημένο μαζί στο πάτωμα του αιματοβαμμένου σαλονιού τους, μεταδίδει η New York Post.

«Ήταν δύο πραγματικά καλοί, στοργικοί άνθρωποι», δήλωσε ο θείος του Robbie Tower, Warren Rines, στο αμερικανικό μέσο.

UPDATE: Dima Tower has been booked into the Sarasota County Jail on two counts of Murder. pic.twitter.com/lAT9fvD6N4

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 1, 2023