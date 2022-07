ΗΠΑ: 26χρονος περιγράφει πώς βίωσε την ευλογιά των πιθήκων – «Ήταν οι χειρότεροι πόνοι που έχω βιώσει»

Πως βίωσε την ασθένεια της ευλογιάς των πιθήκων περιγράφει ένας 26χρονος από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έφερνε βαρύτατους πόνους στο σώμα του. Ο 26χρονος Κάιλ Πλανκ σημείωσε πως ένιωσε «τους χειρότερους πόνους» στη ζωή του.

Ο διδακτορικός φοιτητής φαρμακολογίας έμαθε τον περασμένο Μάιο για την ασθένεια — η οποία είναι ενδημική σε περιοχές της Αφρικής — όταν ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορούσαν κυρίως ομοφυλόφιλους άνδρες.

«Ανησυχούσα λίγο ότι θα μπορούσε να επηρεάσει κι εμάς εδώ, ειδικά καθώς είμαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP, από ένα πάρκο στην περιοχή Κουίνς με φόντο τους ουρανοξύστες του Μανχάταν.

"It was the worst pain that I have experienced in my life," says 26-year-old New Yorker Kyle Planck, recalling his recent monkeypox infection.

