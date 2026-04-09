Μια σημαντική διοικητική αλλαγή ετοιμάζονται να εφαρμόσουν οι ΗΠΑ στο σύστημα Selective Service, δηλαδή στη βάση δεδομένων των πολιτών που θα μπορούσαν να κληθούν σε στρατιωτική υπηρεσία αν ποτέ ενεργοποιηθεί επιστράτευση. Από τον Δεκέμβριο του 2026, οι επιλέξιμοι άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών θα καταγράφονται αυτόματα από το κράτος, χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρώνουν οι ίδιοι τη διαδικασία εγγραφής.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τώρα τη υποχρεωτική στράτευση. Το ίδιο το Selective Service έχει ξεκαθαρίσει ότι η αυτόματη εγγραφή δεν επαναφέρει draft, ενώ τυχόν ενεργοποίηση επιστράτευσης θα απαιτούσε ξεχωριστή νομοθετική κίνηση. Το Reuters είχε εξηγήσει ήδη από το 2024 ότι η αυτοματοποίηση της εγγραφής αφορά μια υποχρέωση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει εδώ και δεκαετίες για τους περισσότερους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Τι αλλάζει στην πράξη

Μέχρι σήμερα, σχεδόν όλοι οι άνδρες πολίτες των ΗΠΑ και πολλοί άνδρες μετανάστες ηλικίας 18 έως 25 ετών είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται μόνοι τους στο σύστημα Selective Service, συνήθως μέσα σε 30 ημέρες από τα 18α γενέθλιά τους. Με το νέο πλαίσιο, η ευθύνη αυτή μεταφέρεται από τον πολίτη στο κράτος, μέσω αξιοποίησης υφιστάμενων ομοσπονδιακών δεδομένων.

Η βάση για την αλλαγή έχει ήδη θεσπιστεί: το Selective Service System αναφέρει επίσημα ότι ο πρόεδρος υπέγραψε στις 18 Δεκεμβρίου 2025 τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2026, ο οποίος προβλέπει την αυτόματη εγγραφή. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για φήμη ή απλή συζήτηση, αλλά για εφαρμογή μιας ψηφισμένης αλλαγής στον τρόπο καταγραφής.

Γιατί προχωρούν τώρα σε αυτή την κίνηση

Το σκεπτικό πίσω από τη νέα διαδικασία είναι κυρίως διοικητικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εξειδικευμένων αμερικανικών μέσων, η αυτόματη εγγραφή προωθείται για να απλοποιηθεί η διαδικασία, να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να αντιμετωπιστεί η πτώση στα ποσοστά εγγραφής που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια.

Στην πράξη, η κυβέρνηση επιδιώκει να κλείσει ένα κενό συμμόρφωσης: ενώ η εγγραφή είναι ήδη υποχρεωτική, αρκετοί νέοι δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία, είτε από αμέλεια είτε επειδή δεν γνωρίζουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Η αυτοματοποίηση έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, χωρίς να αλλάζει το νομικό καθεστώς της ίδιας της επιστράτευσης.

Τι ισχύει με τις κυρώσεις

Η ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία προβλέπει αυστηρές συνέπειες για όσους όφειλαν να εγγραφούν και δεν το έκαναν, όπως ενδεχόμενο πρόστιμο, φυλάκιση και αποκλεισμό από ορισμένα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά προγράμματα και παροχές. Το Selective Service αναφέρει επίσης ότι η μη εγγραφή μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη ή διαδικασίες, ιδίως μετά τα 26.

Τι δεν αλλάζει

Το πιο κρίσιμο σημείο είναι ότι η αυτόματη εγγραφή δεν ταυτίζεται με επιστράτευση. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενεργό draft σήμερα, και η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε υποχρεωτική επιστράτευση ήταν την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ, στη δεκαετία του 1970. Για να επιστρέψει ένα τέτοιο μέτρο, θα χρειαζόταν νέα πολιτική και νομοθετική απόφαση από το Κογκρέσο.

Έτσι, η πραγματική εικόνα είναι πιο σύνθετη από έναν δραματικό τίτλο περί «επιστράτευσης-σοκ». Αυτό που αλλάζει είναι ο μηχανισμός καταγραφής όσων ήδη υπάγονται στην υποχρέωση εγγραφής. Και αυτό, αν και είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για τις ΗΠΑ, απέχει ακόμη από το να σημαίνει ότι η χώρα περνά ξανά σε καθεστώς υποχρεωτικής στράτευσης.

