Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος

07 Απρ. 2026 15:24
Νέα ένταση προκαλεί ανάρτηση του Donald Trump στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει προς το Iran. Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθετεί δραματικούς τόνους, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενη «εξαφάνιση ενός ολόκληρου πολιτισμού», ενώ την ίδια στιγμή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας θεαματικής πολιτικής εξέλιξης.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ εμφανίζεται να προεξοφλεί δραματικές εξελίξεις, σημειώνοντας πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί μια τέτοια κατάληξη. Παράλληλα, υιοθετεί ρητορική περί «πλήρους και ολικής αλλαγής καθεστώτος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να διαμορφώνονται νέες πολιτικές ισορροπίες στο Ιράν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αντίφαση στο μήνυμά του, καθώς από τη μία πλευρά προειδοποιεί για καταστροφικές συνέπειες και από την άλλη μιλά για το ενδεχόμενο να συμβεί «κάτι επαναστατικά υπέροχο». Με αυτή τη φράση, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας απρόσμενης εξέλιξης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ή ακόμα και σε πολιτική μετάβαση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κάνει αναφορά στα «47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου», φωτογραφίζοντας ευθέως το πολιτικό καθεστώς της Τεχεράνης, ενώ κλείνει με ευχή προς τον «μεγάλο λαό του Ιράν», επιχειρώντας να διαχωρίσει την ηγεσία από την κοινωνία.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εκφράζει ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρητορική Τραμπ εντάσσεται σε μια στρατηγική πίεσης, ωστόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη ανάρτηση αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις, τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς, καθώς συνδυάζει απειλές, πολιτικά μηνύματα και ασαφείς αναφορές σε ενδεχόμενες εξελίξεις που, όπως σημειώνει ο ίδιος, θα φανούν «απόψε», σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διεθνή σκηνή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Bloomberg: Ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν «είμαι έτοιμος να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ»
16:08 Ο όμιλος Grimaldi ανανεώνει το στόλο του με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία
16:02 Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς Νέα Υόρκη: Στον αέρα το ζήτημα της υπηκοότητάς του
16:00 Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα
15:52 Γαβαλάς για Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη: «Δεν είναι τωρινό, το ξέρω μήνες»
15:43 Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας
15:43 Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ
15:31 ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025
15:25 Selfie της Μελόνι με πρόσωπο που συνδέεται με τη μαφία προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ιταλία
15:24 Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος
15:08 Διάγγελμα για την κατάργηση της λαϊκής εντολής
15:02 Μητσοτάκης για οδική ασφάλεια: «Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο» – Αιχμή οι κάμερες και η μείωση των θανατηφόρων
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Όλγας τελειώνει αλλά υπάρχουν αντιδράσεις – «Εχει μετατραπεί σε ζούγκλα»
15:00 Αποχώρηση από το επιτελείο Κασσελάκη: Εκτός ο Μπάμπης Παπαδάκης – Στο 1% οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»
14:56 Τσάφος: Δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για το ρεύμα – Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
14:52 Πάτρα: Δίπλα σε εργαζόμενους και ωφελούμενους ιδρυμάτων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ενόψει Πάσχα
14:45 Φάμελλος από Λαγκαδά: «Ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει καλύτερο Πάσχα» – Ζήτησε εκλογές και στήριξη σε πρόταση δυσπιστίας
14:35 Πάτρα: Η γραμμή για Κεφαλονιά και Ιθάκη έρχεται στον Σταθμό Κανελλόπουλου
14:33 Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»
14:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη σύγκρουση Μηταράκη – Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ρουσφέτι» και πολιτική δραστηριότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
