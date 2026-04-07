Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος

Νέα ένταση προκαλεί ανάρτηση του Donald Trump στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει προς το Iran. Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθετεί δραματικούς τόνους, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενη «εξαφάνιση ενός ολόκληρου πολιτισμού», ενώ την ίδια στιγμή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας θεαματικής πολιτικής εξέλιξης.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ εμφανίζεται να προεξοφλεί δραματικές εξελίξεις, σημειώνοντας πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί μια τέτοια κατάληξη. Παράλληλα, υιοθετεί ρητορική περί «πλήρους και ολικής αλλαγής καθεστώτος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να διαμορφώνονται νέες πολιτικές ισορροπίες στο Ιράν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αντίφαση στο μήνυμά του, καθώς από τη μία πλευρά προειδοποιεί για καταστροφικές συνέπειες και από την άλλη μιλά για το ενδεχόμενο να συμβεί «κάτι επαναστατικά υπέροχο». Με αυτή τη φράση, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας απρόσμενης εξέλιξης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ή ακόμα και σε πολιτική μετάβαση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κάνει αναφορά στα «47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου», φωτογραφίζοντας ευθέως το πολιτικό καθεστώς της Τεχεράνης, ενώ κλείνει με ευχή προς τον «μεγάλο λαό του Ιράν», επιχειρώντας να διαχωρίσει την ηγεσία από την κοινωνία.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εκφράζει ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρητορική Τραμπ εντάσσεται σε μια στρατηγική πίεσης, ωστόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη ανάρτηση αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις, τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς, καθώς συνδυάζει απειλές, πολιτικά μηνύματα και ασαφείς αναφορές σε ενδεχόμενες εξελίξεις που, όπως σημειώνει ο ίδιος, θα φανούν «απόψε», σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διεθνή σκηνή.

