ΗΠΑ: Απόπειρα αναχαίτισης δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς Βενεζουέλα

Αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν το Bella 1 στην Καραϊβική, υπό κυρώσεις από το 2024 για δεσμούς με Ιράν και Χεζμπολάχ, αλλά το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς Βενεζουέλα.

22 Δεκ. 2025 8:33
Pelop News

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να αναχαιτίσουν στην Καραϊβική το κενό φορτίου δεξαμενόπλοιο Bella 1, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο εφαρμογής κυρώσεων κατά πλοίων που συνδέονται με το Καράκας.

Το πλοίο, στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 λόγω φερόμενων δεσμών με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, δεν μετέφερε φορτίο, σύμφωνα με δεδομένα του TankerTrackers.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο NBC ότι η ακτοφυλακή παρακολουθεί ενεργά το σκάφος, το οποίο φέρει ψευδή σημαία και εναντίον του έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης για παράνομη παραβίαση κυρώσεων από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τους New York Times, αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν το πλοίο το βράδυ του Σαββάτου, μετά από σχετικό ένταλμα ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ωστόσο το Bella 1 αγνόησε τις εντολές και συνέχισε την πορεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

