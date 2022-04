ΗΠΑ: Αστυνομικός δολοφονεί on camera Αφροαμερικανό – Την τιμωρία του ζητούν οι γονείς – ΒΙΝΤΕΟ

Την δίωξη του αστυνομικού που φέρεται να δολοφόνησε on camera τον Αφροαμερικανό γιο τους ζητούν οι γονείς, κάνοντας λόγο για “γενοκτονία” στις ΗΠΑ.

Ο 26χρονος Πάτρικ Λιόγια σκοτώθηκε στη διάρκεια οδικού ελέγχου στο Γκραντ Ράπιντς στις 4 Απριλίου και είναι το πιο πρόσφατο θύμα που αναγράφεται σε έναν μακρύ κατάλογο Αφροαμερικανών που έχουν σκοτωθεί από αστυνομικούς στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τέσσερα βίντεο από το συμβάν, και στο ένα από αυτά φαίνεται ένας αστυνομικός να είναι ξαπλωμένος πάνω στην πλάτη του Πάτρικ Λιόγια και μετά να τον πυροβολεί, απ’ ό,τι φαίνεται, στο κεφάλι.

Οι δικηγόροι της οικογένειας του Λιόγια συνέκριναν τον θάνατό του με τις εκτελέσεις Ουκρανών αμάχων από Ρώσους στρατιώτες, λέγοντας ότι δεν θέλουν ευνοϊκή μεταχείριση, παρά μόνον “δίκαιη δικαιοσύνη”.

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 13, 2022