ΗΠΑ: Μπήκε σε παμπ με στολή Ναζί και έγινε χαμός! ΒΙΝΤΕΟ

27 Οκτ. 2025 22:21
Στις ΗΠΑ απίστευτος καυγάς ξέσπασε σε παμπ στην Τζόρτζια, όπου ένας άντρας επιχείρησε να μπει στο μαγαζί φορώντας στολή αξιωματικός των SS, με αποτέλεσμα να προσπαθήσουν να τον διώξουν.

Μια κοπέλα που βρισκόταν μέσα στην παμπ των ΗΠΑ, αναγνώρισε την στολή Ναζί και προσπάθησε να βγάλει τον άντρα έξω από την παμπ. Μια άλλη γυναίκα επιχειρεί να βγάλει το περιβραχιόνιο με την σβάστικα από το χέρι του 33χρονου και τότε αυτός την χτύπησε στο κεφάλι με ένα ποτήρι μπύρας, δημιουργώντας άγριο καυγά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη το βράδυ (23.10.2025), όταν ο άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με πελάτες της παμπ και παρέμεινε έξω από το Cutters Pub στις ΗΠΑ.

Η γυναίκα υπέστη κάταγμα στη μύτη και ο δράστης συνελήφθη για σωματική βλάβη και βιαιοπραγία.

«Είμαστε αποτροπιασμένοι από τις ενέργειες ενός ατόμου που, ενώ βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας φορώντας ναζιστική στολή, επιτέθηκε σε μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Γεωργίας», ανέφερε το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια σε ανακοίνωσή του.

«Ο άνδρας δεν είναι φοιτητής και δεν έχει καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο. Οι ενέργειές του, οι οποίες καταγράφηκαν σε βίντεο, είναι αποτρόπαιες και είμαστε ευγνώμονες στους αστυνομικούς της κομητείας Athens-Clarke που τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση.


Η φοιτήτρια που δέχτηκε την επίθεση, η 23χρονη Grace Lang, αναγνώρισε τον δράστη, λέγοντας ότι τον γνώριζε μέσω ενός φίλου ενός φίλου και ότι είναι γνωστός στους κύκλους της και στην πόλη. Η Lang είπε ότι δύο φίλοι της, ένας εκ των οποίων είναι Εβραίος, αντιμετώπισαν πρώτοι τον άνδρα.

«Του έλεγε κυρίως ότι έπρεπε να φύγει και να πάει σπίτι του», είπε η Lang.

Βίντεο από τη στιγμή του καυγά δείχνει τον άνδρα να περπατάει με το ποτήρι μπύρας στο χέρι και να το κουνάει προς μια γυναίκα, χτυπώντας την στο πρόσωπο καθώς αυτή πέφτει. «Απλά ένιωθε πολύ περήφανος για τον εαυτό του για αυτό που φορούσε», είπε η Λανγκ, η οποία ανέφερε ότι της έκαναν τέσσερα ράμματα για τα κοψίματα στο πρόσωπό της.

Τα αρχεία της φυλακής του Athens-Clarke County έδειξαν ότι ο 33χρονος τέθηκε υπό κράτηση νωρίς την Παρασκευή. Γεννημένος το 1992, τέθηκε υπό κράτηση με την υποψία δύο αδικημάτων απλής βιαιοπραγίας και ενός κακουργήματος βαριάς βιαιοπραγίας.

Τα αρχεία της φυλακής δεν ανέφεραν αν ο 33χρονος είχε προσλάβει ή του είχε διοριστεί δικηγόρος για να τον εκπροσωπήσει, ενώ παρέμεινε υπό κράτηση και την Κυριακή.

Το πανεπιστήμιο χαρακτήρισε την πράξη του άνδρα με τη στολή «απαίσια αντισημιτική συμπεριφορά» και ενημέρωσε τους φοιτητές που την είδαν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε συμβούλους μέσω του πανεπιστημίου.
