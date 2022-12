ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από τη φονική χιονοθύελλα – Παγιδευμένοι στα αυτοκίνητά τους για πάνω από δύο μέρες ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέας Υόρκη, οι περισσότεροι από αυτούς στο Μπάφαλο, από τη χιονοθύελλα, τη χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών που πλήττει τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχος της πολιτείας δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους για περισσότερες από δύο ημέρες κατά τη διάρκεια της φονικής χιονοθύελλας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέχρι την Τρίτη αναμένεται χιόνι που θα φτάνει έως και 23 εκατοστά.

The death toll from a brutal winter storm in the United States is set to rise even further, as parts of western New York are buried by up to 1.9 metres of snow. Read more: https://t.co/x0oyUsHLzI pic.twitter.com/8jYqqd7lWN

Η χιονοθύελλα που πλήττει περιοχές από τον Καναδά έως τα σύνορα με το Μεξικό έχει προκαλέσει τον θάνατο 56 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, μετά την ακραία χιονοθύελλα. «Η καρδιά μου είναι με εκείνους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα αυτό το Σαββατοκύριακο των εορτών» έγραψε στο Twitter.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

— President Biden (@POTUS) December 26, 2022