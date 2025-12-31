ΗΠΑ: Διευθύνων σύμβουλος έγινε «Αγιος Βασίλης» για τους εργαζόμενους, χάρισε απίστευτο ποσό

Ένας διευθύνων σύμβουλος εργοστασίου στη Λουιζιάνα έγινε πραγματικός «Άγιος Βασίλης» για τους εργαζομένους του.

Ο λόγος για τον Γκράχαμ Γουόκερ, ο οποίος μοίρασε μπόνους συνολικής αξίας 240 εκατ. δολαρίων σε 540 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Η κίνηση αυτή έγινε μετά την πώληση της εταιρείας Fibrebond έναντι 1,7 δισ. δολαρίων.

Ο πρώην CEO, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι δεν θα δεχόταν να πουλήσει την εταιρεία αν ο αγοραστής (η Eaton) δεν δεσμευόταν να διαθέσει το 15% του τιμήματος στους εργαζομένους, παρότι κανείς τους δεν είχε μετοχές. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος και οι εργαζόμενοι έλαβαν κατά μέσο όρο περίπου 443.000 δολάρια ο καθένας, κατανεμημένα σε πέντε χρόνια. Όσοι είχαν πολλά χρόνια υπηρεσίας έλαβαν ακόμη περισσότερα.

