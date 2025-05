ΗΠΑ: Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ, τέλος ο Μασκ από την Κυβέρνηση

Με απόφασή του Αμερικανικό δικαστήριο ειδικευμένο σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου αναίρεσε την εφαρμογή των «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών κατ’ ελάχιστον 10% που ήθελε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι έχουν ήδη επιβληθεί στο σύνολο των προϊόντων από χώρες του εξωτερικού που εισάγονται στις ΗΠΑ, επιχειρηματολογώντας ότι μόνο το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις για τη λήψη τέτοιων μέτρων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δικαστήριο για το διεθνές εμπόριο (ITC), ο πρόεδρος δεν μπορεί να επικαλείται τον νόμο περί έκτακτης οικονομικής ανάγκης του 1977 –όπως έκανε ο κ. Τραμπ– προκειμένου να δικαιολογήσει τη χρήση προεδρικών εκτελεστικών διαταγμάτων για την επιβολή τελωνειακών δασμών, ώστε «να επιβάλλει απεριόριστους επιπρόσθετους δασμούς σε αγαθά από σχεδόν όλες τις χώρες», όπως αναφέρει η απόφασή του, έκτασης 49 σελίδων, την οποία συμβουλεύτηκαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τους δικαστές, τα εκτελεστικά διατάγματα της 2ης Απριλίου, με τα οποία επιβλήθηκαν οι δασμοί κατ’ ελάχιστον 10% στο σύνολο των εισαγόμενων προϊόντων και ως και 50% ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, «υπερβαίνουν τις εξουσίες που έχουν δοθεί στον πρόεδρο στο πλαίσιο του νόμου IEEPA (σ.σ. επιτρέπει ανάληψη δράσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης) για τη ρύθμιση των εισαγωγών μέσω της χρήσης τελωνειακών δασμών».

Σε γραπτή γνωμοδότηση που συνοδεύει την απόφαση, ένα από τα μέλη του δικαστηρίου, που δεν κατονομάζεται, επισήμανε ότι η παραχώρηση «απεριόριστης» εξουσίας στον πρόεδρο ως προς τους τελωνειακούς δασμούς συνεπάγεται «αποκήρυξη» της δυνατότητας της νομοθετικής εξουσίας για αυτό, παραχώρησή της στην εκτελεστική, κάτι που αντίκειται προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο νόμος IEEPA επιτρέπει στον πρόεδρο να αποφασίζει «απαραίτητα οικονομικά μέτρα» ή να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις για «την αντιμετώπιση ‘εξαιρετικής και ασυνήθιστης’ απειλής», εξήγησε το δικαστήριο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου καταφέρθηκε χθες Τετάρτη εναντίον «δικαστών που δεν έχουν εκλεγεί» και κατ’ αυτόν δεν έχουν δικαίωμα «να αποφασίζουν για τον τρόπο αντιμετώπισης κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης», μετά την απόφαση δικαστηρίου ειδικευμένου σε εμπορικά ζητήματα που εμπόδισε την εφαρμογή των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο σύνολο των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ορκίστηκε να βάλει πρώτα την Αμερική και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλους τους μοχλούς της εκτελεστικής εξουσίας για να αντιμετωπίσει την κρίση και να αποκαταστήσει το μεγαλείο της Αμερικής», τόνισε ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι σε ανακοίνωσή του.

Αποχώρησε από την κυβέρνηση ο Μασκ

Ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη την «προγραμματισμένη» αποχώρησή του από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού ηγήθηκε επιτροπής επιφορτισμένης να περικόψει δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας σωρεία επικρίσεων από πολιτικούς κι όχι μόνο.

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος που εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φθάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες», ανέφερε ο επιχειρηματίας μέσω X.

Η αποχώρηση του Μασκ έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου άσκησε δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο-ορόσημο της κυβέρνησης Τραμπ, λέγοντας πως είναι «απογοητευμένος» με το αποκαλούμενο από τον πρόεδρο «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο».

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025