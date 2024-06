ΗΠΑ: Δημοσκόπηση σοκ για τον Τραμπ μετά την καταδίκη του

Ευρήματα δημοσκόπησης προκαλούν ημικρανία στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μετά την καταδίκη του για το σύνολο των 34 κατηγοριών που τον βάραιναν στην υπόθεση του χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Δεδομένου ότι στην αναμέτρηση του Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη κάθε μεταβολή στη διάθεση των ψηφοφόρων – και ειδικά των αναποφάσιστων – στη σφυγμομέτρηση της Morning Consult το 49% εξ αυτών έκριναν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να αποχωρήσει από την εκλογική κούρσα μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

First Morning Consult Poll since Trump’s conviction: 49% of Independents think Trump should drop out now https://t.co/7iicRSeoIZ

Την ίδια γνώμη, σε ένα πρόσθετο σοκ για τον Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα, εξέφρασε το 15% των καταγεγραμμένων Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων – σχεδόν ίδιο με το ποσοστό εκείνων που υποστήριζαν την υποψηφιότητα της πρώην εσωκομματικής αντιπάλου του Τραμπ, Νίκι Χέιλι – αλλά και ένα 8% των δεδηλωμένων οπαδών του.

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση των Reuters-Ipsos, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή, το 10% όλων των καταγεγραμμένων ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι είναι λιγότερες οι πιθανότητες να ψηφίσει τον Τραμπ μετά την καταδίκη του, αν και το 56% είπε ότι η απόφαση του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης δεν θα επηρεάσει την ψήφο τους, ενώ το 35% είπε ότι τώρα θα ψηφίσει ακόμη πιο αποφασιστικά τον πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, στην ίδια σφυγμομέτρηση το 45% είπε ότι θα ψηφίσει τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και το 44% τον προκάτοχό του στο αξίωμα.

.@MorningConsult 2024 Election Poll

🔵 Joe Biden 45% (+1)

🔴 Donald Trump 44%

May 31, 2024

Note: This is a 3-point improvement for Biden since Morning Consult’s previous poll (May 26-28), in which Trump, pre-conviction, led by 2https://t.co/pxw0uUm7odhttps://t.co/3iVn7Yayiv https://t.co/gXww2c2cAQ pic.twitter.com/SRSn77Bw5S

— Aron Goldman (@ArgoJournal) June 1, 2024