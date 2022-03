ΗΠΑ: «Δώστε στην Ουκρανία τους S-400 και παίρνετε F-35» – Σενάριο «βόμβα» από τα αμερικάνικα ΜΜΕ

Μια πρόταση «βόμβα» φέρεται να έχουν κάνει οι ΗΠΑ στην Τουρκία. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην Τουρκία να στείλει στην Ουκρανία ως αεράμυνα συστοιχίες των ρωσικών αντιαεροπορικών/αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 που η Άγκυρα έχει στην κατοχή της.

Σε αντάλλαγμα στο «τραπέζι» μπαίνει η προοπτική η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο είχε εκδιωχθεί ακριβώς επειδή είχε προχωρήσει στην αγορά των ρωσικών S-400. Κάτι τέτοιο, βέβαια, θα σήμαινε ότι θα «τορπιλιζόταν» η σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία αφού θα έπαιρνε το μέρος της Ουκρανίας ενώ ο πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Το συγκεκριμένο σενάριο σχολιάζει ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Σάνγκερ των New York Times. Σύμφωνα με τον οποίο η σχετική πρόταση έχει ήδη κοινοποιηθεί από τους Αμερικανούς προς την τουρκική πλευρά, η οποία όμως δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά (μέχρι τώρα), ούτε έχει δώσει κάποια απάντηση.

Η ανάρτηση του Σάνγκερ στο Twitter

NEWS: The United States has quietly floated to Turkey a proposal that it transfer its Russian-supplied S-400 anti-aircraft systems to Ukraine to use against….Russian planes. A double play: It would give Ukraine a capability far beyond…. 1/2

https://t.co/a68xuugn2y

— David Sanger (@SangerNYT) March 19, 2022