ΗΠΑ: «Έπεσαν» πυροβολισμοί σε καρναβαλική παρέλαση – Ένας νεκρός 

Σαν βροχή έπεσαν οι πυροβολισμοί σε καρναβαλική παρέλαση στην Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, όπου στοίχισαν τη ζωή σε ένα άνθρωπο και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

BREAKING: Reports of multiple people shot and injured at Mardi Gras parade New Orleans.pic.twitter.com/LlhqqXsitJ

