ΗΠΑ: Επίθεση σε παιδικό πάρτι με τρία παιδιά νεκρά ΒΙΝΤΕΟ

01 Δεκ. 2025 10:29
Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν και 11 άλλα τραυματίστηκαν σε πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια «στοχευμένης» ένοπλης επίθεσης, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να διαπράχθηκε από πολλαπλούς ένοπλους.

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον, μια πόλη περίπου 320.000 κατοίκων που βρίσκεται μιάμιση ώρα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Τα τέσσερα θύματα ήταν 8, 9, 14 και 21 ετών, δήλωσε χθες Κυριακή ο σερίφης της κομητείας Σαν Χοακίν, Πάτρικ Γουίθροου, του οποίου το τμήμα ηγείται της έρευνας.

Έντεκα άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. “Τουλάχιστον ένα από αυτά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση”, πρόσθεσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών των άλλων θυμάτων.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, η ένοπλη επίθεση φαίνεται να ήταν “στοχευμένη”, δήλωσε εκπρόσωπος του σερίφη στο AFP. Η επίθεση σημειώθηκε “σε παιδικό πάρτι γενεθλίων, με 100 έως 150 άτομα παρόντα”.

«Φαίνεται ότι σε αυτή συμμετείχαν πολλοί δράστες», συνέχισε ο σερίφης Γουίθροου, προτρέποντας σε προσοχή, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια.

Καλιφόρνια: «Αυτά τα κτήνη πυροβόλησαν παιδιά σε ένα πάρτι» είπε ο σερίφης

Οι αρχές απευθύνουν τώρα έκκληση στο κοινό για βοήθεια προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα.

«Αυτά τα κτήνη μπήκαν και πυροβόλησαν παιδιά σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων και κανείς μας δεν πρέπει να το ανεχτεί αυτό», δήλωσε ο σερίφης. «Οπότε, αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με αυτό, πρέπει να έρθετε και να μας πείτε τι γνωρίζετε».

Η δήμαρχος του Στόκτον, Κριστίνα Φουγκάζι, ανακοίνωσε στο Facebook ότι προσφέρεται αμοιβή 25.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών.

Η δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση πιθανόν να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με συμμορίες.

«Η βία των συμμοριών υπάρχει σε πόλεις σε όλη τη χώρα, αλλά αυτή η ενέργεια ήταν μια ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια», έγραψε.

Ο σερίφης επανέλαβε ότι οι ερευνητές δεν αποκλείουν προς το παρόν καμία πιθανότητα.

«Δεν θα πούμε αν αυτό σχετίζεται με συμμορίες ή όχι μέχρι να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία», τόνισε. Πυροβόλα όπλα βρέθηκαν «στη σκεπή του κτιρίου» όπου έγινε το πάρτι γενεθλίων, ανέφερε, χωρίς να είναι σε θέση να πει εάν χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

 

