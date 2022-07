ΗΠΑ: Γυναικολόγος απειλείται με διώξεις επειδή έκανε άμβλωση σε 10χρονη μετά από βιασμό

Οι αρχές στην Πολιτεία της Ιντιάνα των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα σε βάρος μιας γυναικολόγου η οποία βοήθησε ένα 10χρονο κορίτσι να κάνει άμβλωση, αφού έμεινε έγκυος έπειτα από βιασμό.

Η γιατρός Κέιτλιν Μπέρναρντ ανέφερε στις αρχές Ιουλίου σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι δέχτηκε το παιδί στην Ιντιανάπολις αφού επικοινώνησε μαζί της ένας συνάδελφός της από το Οχάιο. Σε αυτήν την Πολιτεία, που συνορεύει με την Ιντιάνα, απαγορεύεται η άμβλωση έπειτα από την έκτη εβδομάδα της κύησης. Η 10χρονη, που βιάστηκε τον Μάιο από έναν άνδρα ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, είχε ξεπεράσει την 6η εβδομάδα και για αυτό πήγε στην Ιντιάνα, όπου οι αμβλώσεις παραμένουν νόμιμες μέχρι και την 21η εβδομάδα της κύησης.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί που έχουν την πλειοψηφία στην Ιντιάνα, εξετάζουν με τη σειρά τους το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν πλήρως αυτήν την ιατρική πράξη.

Εν αναμονή, ο γενικός εισαγγελέας εξαπέλυσε επίθεση στη Δρ Μπέρναρντ, κατηγορώντας την ότι δεν ενημέρωσε τις αρχές για την περίπτωση της μικρής, όπως ήταν υποχρεωμένη να κάνει βάσει του νόμου περί παιδεραστίας. «Έχουμε αυτήν την ακτιβίστρια υπέρ των αμβλώσεων, που παριστάνει τη γιατρό και είναι γνωστό ότι δεν υποβάλει τις καταγγελίες που απαιτούνται», είπε ο Τοντ Ροκίτα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Επομένως, συλλέγουμε πληροφορίες, αποδείξεις, και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους», συνέχισε, απειλώντας να ανακαλέσει την επαγγελματική άδεια της γιατρού εφόσον διαπιστωθεί ότι «δεν μας είχε ενημερώσει».

My heart breaks for all survivors of sexual assault and abuse. I am so sad that our country is failing them when they need us most. Doctors must be able to give people the medical care they need, when and where they need it.

— Caitlin Bernard (@drcaitbernard) July 14, 2022