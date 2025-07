Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην Ενέργεια

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και υλοποιεί με αποφασιστικότητα τον στρατηγικό του σχεδιασμό με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας SUN FORCE ONE από την εταιρεία GREENLINE, συμφερόντων των οικογενειών Μητσιολίδη και Μποζατζίδη, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 49% και θα συνεργαστεί στρατηγικά με τον Όμιλο στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

Η SUN FORCE διαθέτει χαρτοφυλάκιο 42 φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 37 MW σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πιερία και Χαλκιδικής, εκ των οποίων 33 σταθμοί (ισχύος 30 MW) είναι σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας και 9 σταθμοί έχουν κατασκευαστεί και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το δίκτυο.

Το ετήσιο EBITDA των συγκεκριμένων έργων εκτιμάται σε €3,2 εκατ., ενώ το Enterpise Value (EV) της SUN FORCE ONE σε €32,4 εκατ. Ο Όμιλος AKTOR κατέβαλε ως ίδια συμμετοχή για την αγορά του 51% των μετοχών και των ομολογιών της SUN FORCE ONE το ποσό των €4,1 εκατ. ευρώ περίπου. Στόχος της συμφωνίας μεταξύ των μερών είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW. Στο πλαίσιο αυτό η SUN FORCE έχει ήδη προχωρήσει στην σύναψη νέων δεσμευτικών συμφωνιών για έργα ισχύος 18 MV.

Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 19,8 MW, μέσω της θυγατρικής του «AKTOR ΗΛΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ», το οποίο είναι εν λειτουργία, και βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με καθαρό τίμημα ύψους €7,6 εκατ. περίπου. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών ο όμιλος AKTOR διαθέτει ήδη εγκατεστημένη ισχύ έργων ΑΠΕ 57 MW.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των δύο αυτών δεσμευτικών συμφωνιών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν το μέλλον του ενεργειακού χάρτη της χώρας και ο καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται δυναμικά και με συνέπεια σε αυτό το νέο τοπίο υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις ύψους €1 δισ. για εξαγορές μέσα στο 2025, ώστε να διευρύνει το αποτύπωμα του σε όλους τους κλάδους, υλοποιώντας παράλληλα και έναν στρατηγικό σχεδιασμό που έχει ως στόχο την ανάδειξη του κλάδου των ΑΠΕ σε κορυφαία θέση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων».

