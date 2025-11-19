ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα το νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εφόσον φτάσει στο γραφείο του.

19 Νοέ. 2025 7:31
Pelop News

Η Γερουσία των ΗΠΑ αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων που απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν.

«Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», αποκαλύψεις Τραμπ για Επστάιν

Μόλις το νομοσχέδιο παραληφθεί από τη Βουλή, θα θεωρηθεί άμεσα ψηφισμένο και θα προωθηθεί στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή.

Λίγες ώρες μετά την υπερψήφισή του από τη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία, ο Τσακ Σούμερ ανέβηκε στο βήμα της Γερουσίας ζητώντας να θεωρηθεί το νομοσχέδιο ψηφισμένο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Βουλή. Κανείς δεν αντέδρασε.

Η ομόφωνη έγκριση σημαίνει ότι το νομοσχέδιο θα περάσει χωρίς τροποποιήσεις ή αλλαγές, παρά τις εκκλήσεις του Προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, και άλλων μελών της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών.

Νωρίτερα, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, είχε απορρίψει το ενδεχόμενο τροποποίησης του νομοσχεδίου, παρά τις προτροπές του Τζόνσον.

«Όταν ένα νομοσχέδιο βγαίνει από τη Βουλή με 427 ψήφους υπέρ και μία κατά, και ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα το υπογράψει, δεν είμαι σίγουρος ότι η τροποποίησή του είναι στο πρόγραμμα», είπε ο Θουν.

Ο Τζόνσον δεν έδειξε ενθουσιασμό για την προοπτική η Γερουσία να προωθήσει γρήγορα το νομοσχέδιο χωρίς αλλαγές.

«Μόλις του έστειλα μήνυμα, θα συναντηθούμε», είπε ο Τζόνσον για τον Θουν. «Θα συζητήσουμε γι’ αυτό».

«Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκαλέσουμε μόνιμη ζημιά στο δικαστικό σύστημα, και θα το απαιτήσω», πρόσθεσε. «Θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας στη Γερουσία».

Στη συνέχεια, ο Σούμερ δήλωσε στο βήμα της Γερουσίας ότι θα ζητήσει προσωπικά ομόφωνη δράση στο νομοσχέδιο Επστάιν αργότερα την Τρίτη.

«Μόλις η Βουλή μας στείλει το νομοσχέδιο για τον Επστάιν, η Γερουσία θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην έγκρισή του χωρίς τροποποιήσεις και να το στείλει στο γραφείο του προέδρου για να υπογραφεί. Πρέπει να περάσουμε αυτό το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό, όπως έχει γραφεί, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση», είπε ο Σούμερ.

Το μέτρο που εγκρίθηκε από τη Βουλή υποχρεώνει την Γενική Εισαγγελέα Πάμ Μπόντι να καταστήσει διαθέσιμα όλα τα «μη απόρρητα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σχετίζονται με τον Επστάιν.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εφόσον φτάσει στο γραφείο του.

Ωστόσο, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα την Τρίτη το απόγευμα, ο πρόεδρος είπε ότι δεν «ενδιαφέρεται πότε η Γερουσία θα ψηφίσει το νομοσχέδιο της Βουλής, είτε απόψε, είτε κάποια άλλη στιγμή σύντομα» και ότι θέλει οι Ρεπουμπλικάνοι να παραμείνουν επικεντρωμένοι στην ατζέντα του.

Αν το νομοσχέδιο υπογραφεί ως έχει, θα μπορούσε να επιβάλει τη δημοσιοποίηση ομοσπονδιακών εγγράφων σχετικά με τον Επστάιν και τη καταδικασμένη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και άλλων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων, που σχετίζονται με τις «ποινικές δραστηριότητες, αστικά διακανονιστικά, ασυλίες, συμφωνίες παραδοχής ή ερευνητικές διαδικασίες» του Επστάιν, σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου. Τα ονόματα των θυμάτων και άλλα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν απόρρητα, όπως και οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνει ή απεικονίζει παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται να περιμένει τη δράση του Κογκρέσου – θα μπορούσε να διατάξει άμεσα τη δημοσιοποίηση.

Ακόμη και αν το νομοσχέδιο περάσει από τη Γερουσία και υπογραφεί από τον Τραμπ, είναι απίθανο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει ολόκληρο το αρχείο Επστάιν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Abc. Οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με συνεχιζόμενες έρευνες ή ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου περί εκτελεστικής προνομίας πιθανόν να παραμείνει μη δημόσιο.

Ο χρόνος για τη διαδικασία παραμένει ασαφής. Η Γερουσία συζητά επί του παρόντος άλλο θέμα και αναμένεται να ψηφίσει στις 17:30 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ για ζήτημα άσχετο με τα αρχεία Επστάιν.

Ο Θουν θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να καθυστερήσει την ψηφοφορία αργότερα μέσα στην εβδομάδα, εάν αυτό επιθυμούν τα μέλη του.

