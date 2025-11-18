«Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», αποκαλύψεις Τραμπ για Επστάιν

Για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του αυτόχειρα σεξουαλικού εγκληματία πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Τραμπ τόνισε: «Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν». Η δήλωση του έγινε σε ερώτηση δημοσιογράφων με αφορμή την υποδοχή του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025) ώρα Ελλάδας.

«Τους σκότωσα όλους»! Αυτός είναι ο κληρονόμος που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους! ΒΙΝΤΕΟ

«Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», πρόσθεσε επί λέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζέφρι Επστάιν και τις πληροφορίες για τις σχέσεις με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, που έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο κελί της φυλακής στις 10 Αυγούστου 2019.

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά στους δημοσιογράφους την Τρίτη, ότι «ποτέ» δεν πήγε στο νησί του Επστάιν και αποκαλεί το θέμα «φάρσα των Δημοκρατικών».

Επειδή η ερώτηση τέθηκε από έναν δημοσιογράφο του ABC News, ο Τραμπ ξέσπασε εναντίον του αλλά και του συγκεκριμένου ΜΜΕ.

«Νομίζω ότι είσαι ένας απαίσιος δημοσιογράφος», είπε.

«Είναι ο τρόπος που κάνετε αυτές τις ερωτήσεις, ξεκινάτε με έναν άνθρωπο που είναι πολύ σεβαστός και του κάνετε μία φρικτή και απλά απαίσια ερώτηση».

Ο Τραμπ συνέχισε, αποκαλώντας το ABC «άθλια εταιρεία» και απείλησε ότι η άδεια λειτουργίας του πρέπει να ανακληθεί!

«Οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψεύτικες και τόσο λάθος, και έχουμε έναν εξαιρετικό επίτροπο, τον πρόεδρο, που πρέπει να το εξετάσει αυτό», προσθέτει.

«Νομίζω ότι όταν έρχεσαι και είσαι 97% αρνητικός απέναντι στον Τραμπ και μετά ο Τραμπ κερδίζει τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία, αυτό σημαίνει προφανώς ότι οι ειδήσεις σου δεν είναι αξιόπιστες και ότι εσύ δεν είσαι αξιόπιστος ως δημοσιογράφος».

ΗΠΑ – Σαουδική Αραβία: Με κάθε επισημότητα δεκτός από τον Τραμπ ο πρίγκιπας διάδοχος μπιν Σαλμάν

Στον απόηχο του «θερμού» επεισοδίου με τον δημοσιογράφο του ABC News για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχθηκε την Τρίτη τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο.

Ο Σαουδάραβας ντε φάκτο ηγέτης επιδιώκει να αποκαταστήσει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του, μετά τη δολοφονία το 2018 στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, του αντικαθεστωτικού Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι που διέμενε στις ΗΠΑ, και να εμβαθύνει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον.

Στην πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο έπειτα από παραπάνω από επτά χρόνια, ο πρίγκιπας διάδοχος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα, σε μία μεγαλοπρεπή τελετή υπό τον Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, η οποία περιλάμβανε στρατιωτική τιμητική φρουρά, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προκρίνουν τους δεσμούς ασφαλείας, τη συνεργασία στον πυρηνικό τομέα για ειρηνική χρήση και επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων με το βασίλειο. Όμως, πιθανόν δεν θα υπάρξει καμία σημαντική πρόοδος στην εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, παρά τις πιέσεις εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου για μια τέτοια κίνηση ορόσημο.

Όπως σημειώνει το Reuters, η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει μια σχέση-κλειδί, μεταξύ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη και του κορυφαίου εξαγωγέα πετρελαίου, την οποία ο Τραμπ κατέστησε προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, καθώς η παγκόσμια οργή για τη δολοφονία του Κασόγκι, σταδιακά εξασθένησε.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, ωστόσο αναγνώρισε την ευθύνη ως ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου.

Η θερμή υποδοχή για τον μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον είναι η τελευταία κατά σειρά ένδειξη ότι οι σχέσεις έχουν επανακάμψει από τη βαθιά ένταση που είχε προκαλέσει η δολοφονία Κασόγκι.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχτηκε τον μπιν Σαλμάν με χαμόγελο και με χειραψία στο κόκκινο χαλί, την ώρα που δεκάδες στρατιωτικοί είχαν παραταχθεί περιμετρικά. Τη λιμουζίνα συνόδευσε τιμητική φρουρά του αμερικανικού στρατού. Οι δύο ηγέτες κοίταξαν κατόπιν στον ουρανό, ενώ μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν, προτού ο Τραμπ οδηγήσει τον καλεσμένο του στο εσωτερικό.

Τι συζητάνε Τραμπ και μπιν Σαλμάν

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διπλωματίας στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσουν στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και θα παραστούν σε επίσημο δείπνο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επικεντρωθεί σε μία δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο βασίλειο τον Μάιο και θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση δεκάδων στοχευμένων σχεδίων, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της αμερικανικής διοίκησης.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνίες για πωλήσεις στον τομέα της άμυνας, συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς και μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων σε αμερικανικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε ο αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους χθες πως «θα πουλήσουμε» F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αιτηθεί να αγοράσει 48 από τα προηγμένα αεροσκάφη.

Αυτή θα είναι η πρώτη αμερικανική πώληση μαχητικών αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής. Η συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



