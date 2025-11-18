«Τους σκότωσα όλους»! Αυτός είναι ο κληρονόμος που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντερστ, γόνος της γνωστής οικογένειας real estate της Νέας Υόρκης, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ The Jinx του HBO το 2015

18 Νοέ. 2025 20:58
Πρόκειται για μία από τις πιο παράξενες και αποκαλυπτικές στιγμές στην ιστορία του true crime αποδείχθηκε μοιραία για τον Ρόμπερτ Ντερστ, τον Αμερικανό κληρονόμο ακινήτων που κατάφερε επί δεκαετίες να αποφεύγει τη δικαιοσύνη, μέχρι τη στιγμή που… «ξέχασε» ότι φορούσε μικρόφωνο.

Ο Ντερστ, γόνος της γνωστής οικογένειας real estate της Νέας Υόρκης, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ The Jinx του HBO το 2015. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο – το περίφημο «cadaver note» που είχε σταλεί στην αστυνομία μετά τον φόνο της φίλης του, Σούζαν Μπέρμαν – ο Ντερστ δείχνει να ταράζεται, αποσύρεται στην τουαλέτα και εκεί ξεστομίζει τη φράση που θα τον καταδικάσει: «Εκεί είναι… με έπιασαν. Τι καταστροφή. Τι στο καλό έκανα; Τους σκότωσα όλους, φυσικά».

Το μικρόφωνο που είχε ξεχάσει ότι φορούσε κατέγραψε τα πάντα.

Η σκοτεινή διαδρομή ενός κληρονόμου
Η υπόθεση που κυνηγούσε τον Ντερστ επί δεκαετίες ξεκινά το 1982, με την εξαφάνιση της συζύγου του, Κάθλιν ΜακΚόρμακ. Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ και, παρά τις υποψίες, για χρόνια δεν ασκήθηκαν κατηγορίες.

Το 2000, η στενή του φίλη και άτυπη εκπρόσωπός του, Σούζαν Μπέρμαν, βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Λίγους μήνες αργότερα, ο Ντερστ μετακόμισε στο Γκάλβεστον του Τέξας, όπου ο γείτονάς του, Μόρις Μπλακ, δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε. Παρά τον τρόμο της υπόθεσης, κανένα στοιχείο δεν τον συνέδεε οριστικά με το έγκλημα και ο Ντερστ τελικά αθωώθηκε όταν υποστήριξε ότι έδρασε σε αυτοάμυνα.

Μέχρι το 2015, και ενώ το The Jinx αποκάλυπτε νέα στοιχεία, ο Ρόμπερτ Ντερστ παρέμενε ελεύθερος.

Το γράμμα–κλειδί
Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε δύο σχεδόν πανομοιότυπα γράμματα: ένα που είχε στείλει ο Ντερστ στη Μπέρμαν πριν τον θάνατό της και ένα δεύτερο, το περίφημο «cadaver note», που έστειλε ο δολοφόνος στην αστυνομία για να τους οδηγήσει στο σπίτι της.

Ο Ντερστ αρνήθηκε ότι έγραψε το «cadaver note», όμως παραδέχτηκε μπροστά στην κάμερα πως «μόνο ο δολοφόνος θα μπορούσε να το είχε γράψει». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έδειχνε να μην μπορεί να ξεχωρίσει τα δύο σημειώματα. Η πίεση κορυφώθηκε και ακολούθησε η μοιραία «εξομολόγηση» στην τουαλέτα.

Στη δίκη του το 2020, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι το γράμμα στην αστυνομία ήταν δικό του, ισχυριζόμενος όμως ότι το έστειλε επειδή δήθεν βρήκε τη φίλη του νεκρή.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν το ακριβώς αντίθετο σενάριο: ότι σκότωσε τη Μπέρμαν επειδή φοβήθηκε πως θα αποκαλύψει όσα γνώριζε για την εξαφάνιση της Κάθλιν ΜακΚόρμακ.

Το τέλος μιας μακράς υπόθεσης
Το 2021 ο Ντερστ καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία της Σούζαν Μπέρμαν. Λίγο πριν τον θάνατό του, τον ίδιο χρόνο, κατηγορήθηκε επίσημα και για τον φόνο της συζύγου του το 1982.

Δεν πρόλαβε να δικαστεί. Ο Ρόμπερτ Ντερστ πέθανε στη φυλακή το 2022, σε ηλικία 78 ετών — έχοντας ουσιαστικά οδηγήσει ο ίδιος τον εαυτό του στην καταδίκη, με μία φράση που δεν προοριζόταν ποτέ να ακουστεί.

