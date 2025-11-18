Μερτς: Ζητά αυξημένα μέτρα στη Γερμανία υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές

Υπενθυμίζεται ότι στο Μαγδεμβούργο, στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοζέν οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν επάνω στο πλήθος που βρισκόταν σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300

Μερτς: Ζητά αυξημένα μέτρα στη Γερμανία υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές
18 Νοέ. 2025 19:30
Pelop News

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ανησυχία του για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές τονίζοντας ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινά πρότυπα για την οργάνωση των αγορών σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας.

Το χάος στο διαδίκτυο και η συγνώμη της Cloudflare:«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε Χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος από την πόλη Χάλε στην Σαξονία-Άνχαλτ.

Στη σκιά της περυσινής επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο κρατίδιο, στο Μαγδεμβούργο, στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοζέν οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν επάνω στο πλήθος που βρισκόταν στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Αυτές τις μέρες βρίσκεται μάλιστα σε εξέλιξη η δίκη του, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε ξεκαθαριστεί εάν η αγορά πρόκειται να λειτουργήσει φέτος.

«Παρακολουθώ πολύ στενά αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα βρεθεί λύση για το Μαγδεμβούργο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις της Γερμανίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει άμεση υποστήριξη. Αυτή είναι ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων του κρατιδίου», ξεκαθάρισε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα ασφάλειας για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη τη Γερμανία.

«Φυσικά, υποστηρίζουμε κάθε μορφή συντονισμού και εναρμόνισης των εννοιών ασφαλείας, επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα – της προστασίας των χριστουγεννιάτικων αγορών – σε όλα τα κρατίδια», διευκρίνισε ο καγκελάριος και επισήμανε ότι «μόνο με τη
στενότερη συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κρατιδίων και δήμων μπορούμε να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα σχέδια ασφάλειας».

Η αγορά του Μαγδεμβούργο θα λειτουργήσει κανονικά

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ (CDU) δήλωσε αμέσως μετά ότι τα ζητήματα ασφάλειας έχουν διευθετηθεί και η αγορά στο Μαγδεμβούργο θα λειτουργήσει φέτος κανονικά. «Οι Χριστουγεννιάτικες αγορές είναι μέρος του πολιτισμού μας και πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ζωής», υπογράμμισε ο κ. Χάζελοφ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 «Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», αποκαλύψεις Τραμπ για Επστάιν
20:58 «Τους σκότωσα όλους»! Αυτός είναι ο κληρονόμος που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους! ΒΙΝΤΕΟ
20:47 Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!
20:37 1.100 λίρες Αγγλίας, 116 κινητά τηλέφωνα, 38.564 ευρώ, μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, λεία και «εργαλεία» εγκληματικής οργάνωσης
20:22 Σοκαριστική αυτοκτονία 75χρονου σε χωριό της Αιγιάλειας, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα
20:12 Τότε θα γίνει η πολιτική κηδεία του Αλέκο Φλαμπουράρη
20:01 Σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα: Θέλουν να στήσουν ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!
19:41 Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»
19:30 Μερτς: Ζητά αυξημένα μέτρα στη Γερμανία υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές
19:18 Τετέι: Ιστορική διάκριση, τιμήθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού
19:10 Το χάος στο διαδίκτυο και η συγνώμη της Cloudflare:«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»
19:00 Οι πολίτες ξέρουν τι απειλεί τη Δημοκρατία
18:48 «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες», το καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
18:45 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη.
18:28 Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος: Η Πάτρα στο επίκεντρο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης»
18:21 «Μαϊμού» επενδύσεις: «Έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο»
18:20 Ισχυρά αποτελέσματα με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,7 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,4 δισ. για το εννεάμηνο 2025
18:10 Ερώτηση Παπανδρέου και βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το υψηλό κόστος μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας
18:06 Μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και με Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ