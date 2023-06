ΗΠΑ: «Η κυβέρνηση κρύβει σώματα εξωγήινων εδώ και δεκαετίες» – Τι δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου

Αμερικανός πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου προκαλεί σάλο με τις δηλώσεις του ότι οι εξωγήινοι έχουν συντριβεί στη Γη και ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει τα σώματά τους εδώ και πολλές δεκαετίες.

Πολλοί το λένε, πολλοί συμφωνούν αλλά κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι εξωγήινοι έχουν συντριβεί στη Γη και ότι οι Αρχές στις ΗΠΑ κρύβουν τα σώματά τους. Ωστόσο, με τις δηλώσεις ενώ πρώην αξιωματούχου του Πενταγώνου, το θέμα παίρνει άλλη διάσταση.

Όπως αναφέρει η DailyMail, o Ντέιβιντ Γκρους (David Grusch), είναι ο πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ που έκανε τις δηλώσεις. Ο ίδιος ηγήθηκε της υπηρεσίας του Πενταγώνου που μελετούσε τα ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO).

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σίγουρα κρύβει κάτι. Και κάτι πολύ μεγάλο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκρους στη γνωστή ιστοσελίδα The Debrief, που ασχολείται με την επιστήμη και την τεχνολογία.

Pentagon UFO whistleblower David Grusch says the United States is in possession of vehicles of non-human origin and bodies of the pilots.

Full interview by Ross Coulthart & reaction by Ryan Graves.#ufotwitter #ufo #uap pic.twitter.com/oehU0iSTWT

— UAP James (@UAPJames) June 5, 2023