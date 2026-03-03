ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Στις ΗΠΑ η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέχει στρατιωτική προστασία σε τάνκερ που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με στόχο να συγκρατήσει τις αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια, που καταγράφουν άνοδο, από τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να «πυρπολήσουν» κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διασχίσει ένα από τα σημαντικότερα «σημεία διέλευσης» στην παγκόσμια οικονομία.

Τραμπ κατά Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»

«Στρατιωτική υποστήριξη για τις προμήθειες πετρελαίου και αερίου» δήλωσε στο Politico πηγή με γνώση των αμερικανικών σχεδιασμών, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας και απαντώντας για την πιθανότητα να συνοδεύουν αμερικανικά πολεμικά πλοία, τα τάνκερ που διασχίζουν τα Στενά. «Η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς οι ενεργειακές αγορές ενδέχεται να δεχτούν πιέσεις τις επόμενες μέρες, όσο η στρατιωτική εκστρατεία εντείνεται και επεκτείνεται γεωγραφικά. Η πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ είναι προφανώς ζωτικής σημασίας για τις αποστολές φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, ιδιαίτερα από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία».

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά δέκα δολάρια ανά βαρέλι από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Αυτή η αύξηση άρχισε να αντανακλάται στις τιμές της βενζίνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να καλύψει την ασφάλιση που χρειάζονται τα δεξαμενόπλοια για να συνεχίσουν να ταξιδεύουν μέσω των Στενών, που βρίσκονται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν και συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Από εκεί περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, αλλά και περίπου το 20% των θαλάσσιων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτιμάται ότι έως και 15.000.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα διέρχονται από τη συγκεκριμένη δίοδο. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι περιορισμένες και δεν μπορούν να απορροφήσουν πλήρως έναν τέτοιο όγκο.

Αν και τα Στενά παραμένουν ανοιχτά από τεχνικής πλευράς, οι ναυτικές ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν τα ασφάλιστρα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώνουν την κάλυψη για δεξαμενόπλοια που τα διασχίζουν.

Πρώην αξιωματούχος Άμυνας, που γνωρίζει τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει συνεχιζόμενες συζητήσεις για μια ναυτική αποστολή, που θα μοιάζει πολύ με προηγούμενες επιχειρήσεις του υπουργείου Άμυνας (σ.σ. και νυν Πολέμου) στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν αεροπλανοφόρα και καταδρομικά στην περιοχή, σε προσπάθεια διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας εν μέσω απειλών από μια ομάδα συνδεδεμένη με το Ιράν.

«Ο πρόεδρος θα συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών και θα έχουν περισσότερα να μοιραστούν μετά τη συνάντηση» δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις επιλογές που εξετάζονται. Οι συνομιλίες είναι η πρώτη ένδειξη ότι ο Τραμπ αρχίζει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των καυσίμων οδικής χρήσης, που ξεκίνησε μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, το περασμένο Σάββατο.

Ήδη, το Κατάρ έκλεισε μια σημαντική μονάδα εξαγωγής φυσικού αερίου, οι πετρελαϊκές διυλιστικές μονάδες της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχθεί επιθέσεις και το Ιράν έχει ανοίξει πυρ κατά πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Χθες, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έχει βυθίσει 11 ιρανικά πλοία από την έναρξη της κοινής επιχείρησης με το Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι η αποστολή πιθανότατα θα επικεντρωθεί περισσότερο στην αναχαίτιση των πυραύλων της Τεχεράνης, που θα μπορούσαν να στοχεύσουν την πολιτική ναυσιπλοΐα, παρά στην αποτροπή ναυτικών εισβολών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Δεν αποκάλυψε ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες, αλλά αρκέστηκε να δηλώσει: «Θα καταστρέψουμε το Ναυτικό τους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



