ΗΠΑ – Ιράν: Σκληρή γραμμή Βανς ενόψει συνομιλιών – Προειδοποιήσεις και όροι από όλες τις πλευρές

Κλιμακώνεται η διπλωματική ένταση πριν τις κρίσιμες επαφές στο Πακιστάν – Στο τραπέζι κρατούμενοι, Λίβανος και κυρώσεις

10 Απρ. 2026 18:24
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους κινούνται οι δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων ενόψει των επικείμενων συνομιλιών με το Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη: «Μην προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν».

Μιλώντας πριν την επιβίβασή του στο Air Force Two, ο Βανς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ανυπομονούν για τις διαπραγματεύσεις», αλλά ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανταποκριθεί μόνο εάν η ιρανική πλευρά κινηθεί «με καλή πίστη».

Όπως υπογράμμισε, ο Ντόναλντ Τραμπ του έχει δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη στάση που θα τηρηθεί στις συνομιλίες.

Συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με ανοιχτά μέτωπα

Οι επαφές αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Στην αμερικανική αποστολή θα συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ μέχρι στιγμής αναμένεται η άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές σκοπεύουν να θέσουν και το ζήτημα της απελευθέρωσης Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο Ιράν.

Οι όροι της Τεχεράνης

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έθεσε δύο βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων:

  • Κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο
  • Αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Ο ίδιος αναμένεται να ηγηθεί της ιρανικής αποστολής, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά εύθραυστη.

Παρέμβαση Χεζμπολάχ – Προειδοποιήσεις προς τον Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, παρενέβη δυναμικά στο σκηνικό, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην προχωρήσει σε «δωρεάν παραχωρήσεις» προς το Ισραήλ.

Σε μήνυμά του, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar, έκανε λόγο για «αιματηρή εγκληματικότητα», αναφερόμενος στα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα με εκατοντάδες θύματα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Ένα περίπλοκο διπλωματικό παζλ

Οι επικείμενες συνομιλίες στο Πακιστάν πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου διασταυρώνονται ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής πολιτικής, περιφερειακών συγκρούσεων και ανθρωπιστικών θεμάτων.

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιο, ωστόσο θεωρείται κρίσιμο για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα.

