Τέξας: Κατεδαφίζουν το σχολείο που έγινε τάφος για 19 μαθητές – Κατηγορoύν για φιάσκο την Αστυνομία

Το δημοτικό σχολείο Robb στο Uvalde στο Τέξας έγινε γνωστό παγκοσμίως για τον χειρότερο λόγο. Στις 24 Μαΐου ο ένοπλος Σαλβαδόρ Ράμος, άνοιξε πυρ μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις οδηγώντας στον θάνατο 19 μικρά παιδιά που λίγες ώρες πριν είχαν γιορτάσει την αποφοίτησή τους, αλλά και δύο δασκάλους. Οι πληγές παραμένουν ακόμη ανοικτές τόσο στις οικογένειες των θυμάτων και στις καρδιές των παιδιών που επέζησαν, όσο και συνολικά στην πόλη της Δύσης.

Σε μια προσπάθεια να ξεθωριάσουν τις άσχημες μνήμες από το μακελειό του Μαΐου, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε την κατεδάφιση του σχολείου. «Δεν μπορείς ποτέ να ζητήσεις από ένα παιδί ή από έναν δάσκαλο να επιστρέψει σε αυτό το σχολείο. Ποτέ» σχολίασε ο δήμαρχος του Ουβάλντε, Ντον ΜακΛάφλιν που επέκρινε δριμύτατα το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας (DPS) και τον αρχηγό του, συνταγματάρχη Στίβεν ΜακΚροου, που έχουν αναλάβει την έρευνα για το αιματηρό περιστατικό.

BREAKING: Robb Elementary, the Texas school where 19 children and 2 teachers were killed in a mass shooting, will be demolished – Uvalde Mayor

Οι αξιωματούχοι της πόλης κατηγορύν πλέον ανοικτά τις Αρχές για φιάσκο. Ηδη έχουν εμφανιστεί εικόνες, όπως αναφέρει το BBC, που δείχνουν αστυνομικούς να φτάνουν στην επίθεση νωρίτερα από ό,τι είχε αναφερθεί. Ο επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας του Τέξας δήλωσε την Τρίτη ότι υπήρχε αρκετή αστυνομία στο σημείο στο Ουβάλντε για να σταματήσει τον ένοπλο τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο κτίριο. Όμως η αστυνομία περίμενε για περισσότερο από μία ώρα έξω από τις τάξεις πριν μπει μια ομάδα.

DPS Director McCraw slammed Uvalde police "who decided to place the lives of officers before the lives of children." https://t.co/3239YvzoIL pic.twitter.com/nJV07pGY8O

BREAKING: Multiple officers were inside Robb Elementary School with rifles and at least one ballistic shield at 11:52 a.m. the day of the shooting, new video and other evidence shows. They didn’t enter the classroom for another 58 minutes. More soon via @statesman and @KVUE. 1/2 pic.twitter.com/0BcYgq2hcQ

— Tony Plohetski (@tplohetski) June 20, 2022