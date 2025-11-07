ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown

Κύμα ακυρώσεων έπληξε την αμερικανική αεροπορική αγορά την Παρασκευή, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) προχώρησε σε περικοπές δρομολογίων για να αποσυμφορήσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται απλήρωτοι για πάνω από πέντε εβδομάδες λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Η Αρχή εκτίμησε ότι περίπου το 4% των ημερήσιων πτήσεων θα ακυρωθεί σε 40 αεροδρόμια – από την Ατλάντα και το Σικάγο έως το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη – με τις ακυρώσεις να ξεπερνούν τις 815 ήδη από τις 7 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής), έναντι 201 ολόκληρη την προηγούμενη ημέρα. Αν η κυβερνητική παράλυση παραταθεί, η FAA προειδοποιεί ότι το ποσοστό των περικοπών μπορεί να αγγίξει το 10% μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

Οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις. Η United παρομοίασε τις περικοπές με εκείνες ενός μεσαίου χειμερινού κύματος κακοκαιρίας και ανακοίνωσε ότι αναμένει λιγότερες από 200 ακυρώσεις ημερησίως, χωρίς να διακόψει τις συνδέσεις μεταξύ των κύριων κόμβων της. Η Delta υπολόγισε περί τις 170 ακυρώσεις για την Παρασκευή, λιγότερες το Σάββατο, με διατήρηση του δικτύου προορισμών. Η American εκτίμησε περίπου 220 ακυρώσεις την ημέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το βάρος φαίνεται να πέφτει κυρίως στα εσωτερικά και περιφερειακά δρομολόγια, με τις εταιρείες να προσπαθούν να διατηρήσουν ανέπαφες τις διεθνείς πτήσεις, κάτι που σημαίνει ότι τα μικρότερα αεροδρόμια είναι πιο εκτεθειμένα σε ανατροπές.

Παρά το κύμα ακυρώσεων, μεγάλοι κόμβοι όπως το LaGuardia στη Νέα Υόρκη και το Hartsfield–Jackson στην Ατλάντα λειτουργούσαν το πρωί με σχετική ομαλότητα, σύμφωνα με αναφορές επιβατών και προσωπικού. Οι αερομεταφορείς διαμηνύουν ότι οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν να αλλάξουν χωρίς χρέωση ή να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους με επιστροφή χρημάτων, ενώ συστήνουν συχνό έλεγχο της κατάστασης των πτήσεων μέσω εφαρμογών και ιστοσελίδων και πρόβλεψη επιπλέον χρόνου για ανταποκρίσεις.

Στο πολιτικό μέτωπο, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί παραμένουν μακριά από συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει ήδη εξελιχθεί στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στροφή της κοινής γνώμης κατά των Ρεπουμπλικανών, γεγονός που παραδέχθηκε και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν οι περιορισμοί της FAA συνεχιστούν, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η κίνηση της Ημέρας των Ευχαριστιών, μία από τις πλέον φορτωμένες περιόδους για τα αμερικανικά αεροδρόμια.

