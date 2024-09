ΗΠΑ: Μάχη στήθος με στήθος δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για Κάμαλα Χάρις – Ντόναλντ Τραμπ

Σκληρή η προεκλογική μάχη στις ΗΠΑ, με τις νέες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η Κάμαλα Χάρις και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μάχονται στήθος με στήθος.

Η μάχη δείχνει να είναι αμφίρροπη τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην Πενσιλβάνια.

Στην εθνικής εμβέλειας δημοσκόπηση (11-16 Σεπτεμβρίου), Χάρις και Τραμπ εξασφαλίζουν το 47% των ψήφων μεταξύ 2.437 πιθανών ψηφοφόρων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τους The New York Times, The Philadelphia Inquirer και το Siena College.

Στην Πενσιλβάνια, μία από τις επτά κρίσιμες για την ψηφοφορία πολιτείες, η Κάμαλα Χάρις διατηρεί προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων απέναντι στον Τραμπ (45% έναντι 46%, με περιθώριο σφάλματος 3,8 ποσοστιαίες μονάδες), σύμφωνα με την δημοσκόπηση των Times.

Σύμφωνα με το protothema, δημοσκόπηση της Washington Post δείχνει επίσης αμφίρροπη μάχη στην Πενσιλβάνια, η οποία, μαζί με τις Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Ουισκόνσιν, αναμένεται να κρίνει την έκβαση της ψηφοφορίας των αμερικανικών προεδρικών εκλογών. Στην δημοσκόπηση αυτή (12-16 Σεπτεμβρίου), η Χάρις πιστώνεται με το 48% των ψήφων και ο Τραμπ με το 47%.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην δημοσκόπηση της Post δηλώνουν «εξαιρετικά ενεργοποιημένοι» για να ψηφίσουν για την προστασία της αμερικανικής δημοκρατίας. Όμως οι ψηφοφόροι είναι διχασμένοι σχετικά με το ποιος από τους υποψήφιους θα προστατεύσει καλύτερα την δημοκρατία: το 48% επιλέγει την Κάμαλα Χάρις και το 45% τον Τραμπ.

