ΗΠΑ: Μαζική αποχώρηση από οργανισμούς του ΟΗΕ και άλλα διεθνή σχήματα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 προεδρικό μνημόνιο (Presidential Memorandum), με το οποίο δίνει εντολή για την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς, συνθήκες και φορείς που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οργανισμών περιλαμβάνονται 31 φορείς που ανήκουν στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και 35 μη σχετιζόμενοι με τον ΟΗΕ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) – η θεμελιώδης διεθνής συνθήκη για το κλίμα στην οποία βασίζεται η Συμφωνία του Παρισιού –, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς και άλλοι φορείς που σχετίζονται με περιβάλλον, πληθυσμό, φύλο, εργασία και ανάπτυξη.

Η απόφαση εντάσσεται στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική» που εφαρμόζει ο Πρόεδρος Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, πριν από περίπου έναν χρόνο. Ήδη, από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, είχε ανακοινωθεί η αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, ενώ νωρίτερα είχαν ληφθεί μέτρα αποχώρησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), την UNESCO (στην οποία οι ΗΠΑ είχαν επανενταχθεί επί προεδρίας Μπάιντεν) και άλλους φορείς.

Η κυβέρνηση έχει επίσης μειώσει σημαντικά την αμερικανική χρηματοδότηση προς διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, με αποτέλεσμα περιορισμό των δραστηριοτήτων οργανισμών όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP). Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενη εντολή (Executive Order 14199) για επανεξέταση της συμμετοχής και χρηματοδότησης των ΗΠΑ σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



