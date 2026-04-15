Washington Post: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση του σχεδιασμού. Κατά την εφημερίδα, η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν, σε μια περίοδο εύθραυστης εκεχειρίας και αβέβαιων επόμενων βημάτων.

Η Washington Post γράφει ότι στην περιοχή κατευθύνονται περίπου 6.000 στρατιώτες που επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και στα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του, καθώς και περίπου 4.200 πεζοναύτες από το Boxer Amphibious Ready Group και την 11η Marine Expeditionary Unit. Αν επιβεβαιωθεί πλήρως αυτός ο σχεδιασμός, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή θα φτάσει περίπου τις 50.000 δυνάμεις.

Το δημοσίευμα συνδέει άμεσα την ενίσχυση αυτή με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να πιέσει την Τεχεράνη να επανέλθει σε συμφωνία, ενώ αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης εφόσον οι συνομιλίες αποτύχουν. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι στο αμερικανικό επιτελείο εξετάζονται σενάρια που φτάνουν από πιο αυστηρή επιβολή ναυτικού αποκλεισμού έως και επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει δημόσια επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου που να επιβεβαιώνει νέο κύμα αποστολής στρατευμάτων ακριβώς «τις επόμενες ημέρες». Αυτό έχει σημασία, γιατί άλλο πράγμα είναι ένας σχεδιασμός που μεταδίδεται μέσω διαρροών και άλλο μια οριστική, δημόσια κυβερνητική επιβεβαίωση. Η διαθέσιμη εικόνα δείχνει ότι υπάρχει ενίσχυση, αλλά ο πλήρης επιχειρησιακός χρονισμός προκύπτει κυρίως από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Ωστόσο, το ευρύτερο μοτίβο της στρατιωτικής ενίσχυσης είναι ήδη καταγεγραμμένο από το Reuters εδώ και εβδομάδες. Στις 20 Μαρτίου, το πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ αναπτύσσουν χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είχε αναφέρει ότι η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία αναμενόταν επίσης να ενισχύσει την περιοχή. Στις 30 Μαρτίου, το Reuters μετέδωσε ότι χιλιάδες Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές είχαν ήδη φτάσει στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης.

Το νέο δημοσίευμα έρχεται σε μια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε νέας συμφωνίας είτε νέας στρατιωτικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Η Washington Post και το Reuters καταγράφουν ότι η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να κρατήσει ενεργή την πίεση στο Ιράν, την ώρα που συνεχίζεται και η αντιπαράθεση γύρω από τον ναυτικό αποκλεισμό και τη θαλάσσια κίνηση στην περιοχή του Ορμούζ.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι οι ΗΠΑ δεν περιορίζονται πλέον σε μια στάση αναμονής. Αντίθετα, ενισχύουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή με τρόπο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως στρατιωτικό μήνυμα και ως διαπραγματευτικός μοχλός πίεσης προς το Ιράν. Το αν αυτή η πίεση θα οδηγήσει σε συμφωνία ή σε νέα επιδείνωση της κρίσης, παραμένει ανοιχτό.

