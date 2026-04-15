Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει διάλογο, όχι πόλεμο – «Δεν λυγίζουμε στις πιέσεις των ΗΠΑ»

Ο Ιρανός πρόεδρος στέλνει μήνυμα αποκλιμάκωσης, αλλά ταυτόχρονα χαράζει σαφή κόκκινη γραμμή απέναντι σε κάθε αμερικανική πίεση.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει διάλογο, όχι πόλεμο – «Δεν λυγίζουμε στις πιέσεις των ΗΠΑ»
15 Απρ. 2026 12:28
Pelop News

Το Ιράν δεν επιδιώκει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά θέλει να προχωρήσει μέσω διαλόγου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για τις σχέσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, ο Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις, εκβιασμούς ή τελεσίγραφα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της αμερικανικής βούλησης στο Ιράν είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Στη δήλωσή του ανέφερε ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει πόλεμο ή αστάθεια» και ότι επιμένει μόνο στον «διάλογο και τη δημιουργική συνεργασία με άλλες χώρες», προσθέτοντας πως ο ιρανικός λαός δεν θα αποδεχθεί ποτέ μια λογική παράδοσης υπό πίεση.

Ο Ιρανός πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στις στρατιωτικές ενέργειες που, όπως είπε, πλήττουν αμάχους και κρίσιμες υποδομές, θέτοντας ζήτημα συμβατότητας τέτοιων ενεργειών με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, αλλά και των κατά καιρούς προσπαθειών να μείνει ανοιχτός ένας δίαυλος διαπραγμάτευσης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι έχει πλήξει καίρια τη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα του Ιράν και ενώ, παρά τις δημόσιες εντάσεις, αμερικανικές πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και η καχυποψία ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει βαθιά.

Έτσι, το μήνυμα του Πεζεσκιάν κινείται σε δύο γραμμές ταυτόχρονα: από τη μία παρουσιάζει το Ιράν ως χώρα που δεν θέλει πόλεμο, από την άλλη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω υπό εξωτερική πίεση. Και αυτό ακριβώς είναι σήμερα το βασικό στίγμα της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

