O Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος», ΒΙΝΤΕΟ

Δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο για την εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News

O Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος», ΒΙΝΤΕΟ
15 Απρ. 2026 7:06
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του τονίζοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα επιτρέψει την επανεκκίνηση οικονομικών σχέσεων.

Δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο για την εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι — έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικό όπλο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε” — και δεν θα θέλατε να το κάνετε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ο πόλεμος έχει τελειώσει, απάντησε: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Aισιοδοξία για συμφωνία και το πυρηνικό πρόγραμμα της Tεχεράνης

Αισιοδοξία για την πορεία των επαφών εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια ευρύτερη συμφωνία με το Ιράν.

Ο Βανς, ο οποίος συμμετείχε σε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι παρά τη μακροχρόνια δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών, οι συνομιλητές «θέλουν να υπάρξει συμφωνία».

Μιλώντας σε εκδήλωση του οργανισμού Turning Point USA στην Αθήνα της Τζόρτζια, τόνισε ότι στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι μια συνολική συμφωνία («grand bargain»), η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δεν θα στηρίζει την τρομοκρατία και θα μπορεί να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν θέλει μια μικρή συμφωνία. Θέλει μια μεγάλη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Eνδεχόμενο νέου γύρου συνομιλιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέι Ντι Βανς ενδέχεται να ηγηθεί δεύτερου γύρου συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους, εφόσον οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν σε νέα συνάντηση πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Στις πιθανές συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες ήδη πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι τρεις σύμβουλοι έχουν αναλάβει να διαμορφώσουν μια διπλωματική λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι «κάτι μπορεί να συμβεί» μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι μελλοντικές συνομιλίες βρίσκονται υπό συζήτηση, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

