Η πρόταση του Ιράν που απέρριψαν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με διαρροές το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για πέντε χρόνια, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών, όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα «New York Times» σήμερα Τρίτη (14.4.26), που επικαλείται ανώτερους Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν το Μεγάλο Σάββατο, αλλά παρέμειναν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια διαδρομή προς μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν ένα σημαντικό σημείο τριβής της σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

