Η πρόταση του Ιράν που απέρριψαν οι ΗΠΑ

14 Απρ. 2026 10:48
Pelop News

Σύμφωνα με διαρροές το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για πέντε χρόνια, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών, όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα «New York Times» σήμερα Τρίτη (14.4.26), που επικαλείται ανώτερους Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν το Μεγάλο Σάββατο, αλλά παρέμειναν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

Για ποιο λόγο «επιτέθηκε» ο Φιντάν στην Αθήνα

Ωστόσο, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια διαδρομή προς μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν ένα σημαντικό σημείο τριβής της σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:56 Πτέρη και Πλατανιώτισσα στο ευρωπαϊκό δίκτυο των «Δρόμων της Ελιάς»
10:48 Η πρόταση του Ιράν που απέρριψαν οι ΗΠΑ
10:45 Ανατροπή αυτοκινήτου στην Αθηνών-Λαμίας , μποτιλιάρισμα στο ύψος της Βαρυμπόμπης
10:39 Μετά από 20 χρόνια μπήκε σούβλα στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
10:36 Πάτρα: Σύλληψη 16χρονου με πτυσσόμενο γκλοπ, χειροπέδες και στον πατέρα του
10:29 Για ποιο λόγο «επιτέθηκε» ο Φιντάν στην Αθήνα
10:27 Ναύπακτος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση κάνναβης
10:19 Τσάμπιονς Λιγκ: Σπουδαίες μάχες περιλαμβάνουν οι σημερινοί αγώνες
10:15 Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Αργοστόλι: Νεκρή 19χρονη τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία
9:55 Εξώσεις-εξπρές από 1η Μαΐου: Τέλος οι καθυστερήσεις για τα απλήρωτα ενοίκια
9:44 Μάχη για τη ζωή δίνει ο 17χρονος μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς
9:36 Ίος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους, κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο
9:27 Εξάρχεια: Σταθερή η κατάσταση του 50χρονου περιπτερά μετά την αιματηρή απόπειρα ληστείας
9:22 Πάτρα: Συλλυπητήρια ΚΟΔΗΠ για το θάνατο της Χαρίκλειας Σκανδάμη
9:17 Λατινοπούλου: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»
9:10 Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Αυξήσεις «στο χέρι» έως 107 ευρώ
8:57 Ουκρανία: Σφυροκόπημα σε Οδησσό και Ζαπορίζια μετά τη λήξη της πασχαλινής εκεχειρίας
8:49 Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
