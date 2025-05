ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες από επίθεση με όπλο ΒΙΝΤΕΟ

Για μια ακόμα φορά υπήρξε περιστατικό βίας σε πολιτεία των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Φιλαδελφεία, όπου στην Ημέρα των Πεσόντων, περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα) πραγματοποιούνταν μεγάλη συγκέντρωση στο πάρκο Φέρμαουντ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Όπως εξήγησε ο Κέβιν Μπεθέλ, επιθεωρητής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, συνολικά 11 άνθρωποι – ανάμεσά τους και τρεις έφηβοι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών – χτυπήθηκαν από σφαίρες.

🇺🇸At least two people were killed and nine were injured in a #shooting in #Philadelphia.

This was reported by the WPVI television channel.

According to police, a man and a woman were killed, and three teenagers were among the injured. No other details of the incident were… pic.twitter.com/Pxl457ZiU1

— News.Az (@news_az) May 27, 2025