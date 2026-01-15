ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ

Η κατηγορία έχει να κάνει με χειραγώγηση αγώνων τόσο στο NCAA, όσο και σε αγώνες στην Κίνα

ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ
15 Ιαν. 2026 20:20
Pelop News

Στις ΗΠΑ δεν είναι μόνο ο Τέρι Ροζίερ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση ως κατηγορούμενος για παράνομα κέρδη από στοιχηματισμό, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος ακόμα 20 ατόμων από Ομοσπονδιακούς Εισαγγελείς για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»

Η κατηγορία έχει να κάνει με χειραγώγηση αγώνων τόσο στο NCAA, όσο και στο πρωτάθλημα της Κίνας.

Η συγκεκριμένη και εκτεταμένη έρευνα του FBI, όπως αναφέρει και ρεπόρτερ του Athletic στο ρεπορτάζ του, έχει 20 κατηγορούμενους, για παιχνίδια της σεζόν 2023-24 και 2024-25.

Μάλιστα, περιλαμβάνονται αρκετά ονόματα από πρώην παίκτες του κολεγιακού μπάσκετ, όπως τους Αλμπέρτο Λαουρεάνο, Αρλάντο Άρνολντ, Σιμεόν Κότλ, Κέβιν Κρος, Μπράντλεϊ Εζεγουίρο, Σον Φούλτσερ, Κάρλος Χαρτ, Μαρκίζ Χέιστινγκς, Σεντκουέιβιους Χάντερ, Ουμάρ Κουρεϊσί, Ντα’Σιν Νέλσον, Ντίμοντ Ρόμπινσον, Κάμιαν Σελ, Νταϊκουέιβιον Σορτ, Έιριον Σίμονς και Τζέιλεν Τέρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Ο Κώστας Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη on camera
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
20:31 Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα
20:20 ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ
20:08 «Δεν ήθελε καθόλου να συναναστρέφεται με τον πατέρα της», αποκάλυψη για την εξαφανισμένη Λόρα από φίλη της
20:00 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
19:50 Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ, άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες λόγω γρίπης σε μία εβδομάδα
19:41 Πέθανε ο πρώην νομάρχης Φθιώτιδας και βουλευτής ΝΔ Θανάσης Χειμάρας
19:31 «Υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων, αυριανών δολοφόνων», συγκλονιστική καταγγελία από την αδελφή του 17χρονου στις Σέρρες
19:21 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις
19:10 Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ