ΗΠΑ: Ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

ΗΠΑ: Ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ
14 Νοέ. 2025 21:58
Pelop News

Στις ΗΠΑ την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων 14 προσώπων για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια ανέλαβε ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας, Πιτ Σκανδαλάκης.

Ο Πιτ Σκανδαλάκης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Πολιτεία της Τζόρτζια κατά του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένας νέος εισαγγελέας και θα χειριστεί την υπόθεση που αφορά την παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στις προεδρικές εκλογές του 2020, αποφεύγοντας έτσι να τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείεται να δικαστεί, όντας Πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει το ίδιο για τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην δικηγόρος του, Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους.


Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έδωσε προληπτικά και συμβολικά χάρη σε 77 πρόσωπα που εμπλέκονται σε απόπειρες ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020. Μεταξύ αυτών ήταν οι Τζουλιάνι και Μίντοους, όμως η χάρη δεν ισχύει παρά μόνο για την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και όχι για τις πολιτειακές αρχές.

Τον Δεκέμβριο του 2024, αφού είχε εκλεγεί Πρόεδρος ο Τραμπ, οι δικαστικές αρχές της Τζόρτζια αφαίρεσαν την υπόθεση από την εισαγγελέα Φάνι Γουίλις, λόγω της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε με έναν από τους υφισταμένους της που ερευνούσαν την υπόθεση. Όμως, δεν έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο, όπως ζητούσαν οι κατηγορούμενοι. Η εισαγγελία είχε περιθώριο μέχρι σήμερα να ορίσει έναν νέο εισαγγελέα, διαφορετικά η διαδικασία θα ακυρωνόταν.

Όλοι οι εισαγγελείς αρνήθηκαν, εκτός από έναν
Το στέλεχος της εισαγγελίας, ο Peter J. Skandalakis, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αυτοδιορίστηκε, αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητά τους, ούτε τους λόγους που επικαλέστηκαν. «Αν και θα ήταν απλό να αφήσουμε να περάσει η διορία (…) ή να ενημερώσουμε το δικαστήριο ότι δεν βρέθηκε κανείς εισαγγελέας, επιτρέποντας έτσι να μπει η υπόθεση στο αρχείο, θεώρησα ότι αυτός δεν ήταν ο σωστός τρόπος», εξήγησε ο κ. Σκανδαλάκης. «Ο μοναδικός στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι ο χειρισμός της υπόθεσης θα γίνει σωστά, δίκαια και με διαφάνεια», διαβεβαίωσε.

Οι δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις κατά του Τραμπ, για παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και για παρακράτηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, μπήκαν στο αρχείο αφότου επανεξελέγη Πρόεδρος τον Νοέμβριο του 2024. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι η πολιτική που ακολουθεί μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, το 1973, να μην ασκούνται διώξεις σε εν ενεργεία Πρόεδρο, «εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση».

