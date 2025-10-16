ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και στα αεροδρόμια Κελόουνα, Βικτώρια στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, και Γουίνδσορ στο Οντάριο, προκαλώντας έρευνες για πιθανή κυβερνοεπίθεση. Βίντεο με τα μηνύματα υπέρ της Χαμάς μοιράστηκαν οι ταξιδιώτες.

16 Οκτ. 2025 16:20
Pelop News

Μηνύματα υπέρ της Χαμάς και κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταδόθηκαν μέσω των συστημάτων ανακοινώσεων σε τέσσερα αεροδρόμια στις ΗΠΑ και στον Καναδά την Τρίτη (14.10.2025), προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και στα αεροδρόμια Κελόουνα, Βικτώρια στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, και Γουίνδσορ στο Οντάριο, προκαλώντας έρευνες για πιθανή κυβερνοεπίθεση. Βίντεο με τα μηνύματα υπέρ της Χαμάς μοιράστηκαν οι ταξιδιώτες.

«Ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα PA του αεροδρομίου και έπαιξε ένα μη εξουσιοδοτημένο ηχογραφημένο μήνυμα», ανέφεραν αξιωματούχοι του αεροδρομίου Χάρισμπεργκ, όπως μετέδωσε το Fox News.

Tο μήνυμα διήρκεσε περίπου 10 λεπτά κι ο χάκερ, που δηλώνει Τούρκος, ακούγεται να λέει από το ηχείο «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Γ@μ..τε τον Νετανιάχου και Τραμπ» αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στον ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Στο αεροδρόμιο Κελόουνα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση και στις οθόνες πτήσεων, προβάλλοντας συνθήματα υπέρ της Χαμάς και τη φράση «Ελεύθερη Παλαιστίνη» σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

«Το προσωπικό του αεροδρομίου αδυνατούσε να καταλάβει τι συμβαίνει», είπε ένας επιβάτης που περίμενε την πτήση του. «Αναγκάστηκαν μάλιστα να καταφύγουν στη χρήση μεγαφώνων για να δώσουν στους επιβάτες πληροφορίες επιβίβασης, επειδή η ενδοεπικοινωνία ήταν εκτός λειτουργίας».

Καθυστερήσεις στις πτήσεις
Οι Αρχές του αεροδρομίου του Κελόνουα δήλωσαν ότι οι ψηφιακές διαρρήξεις στόχευαν τόσο τα συστήματα δημόσιων μεγαφωνιών όσο και τις οθόνες με πληροφορίες πτήσεων – γεγονός που διέκοψε τη διαδικασία επιβίβασης που ήταν σε εξέλιξη και τρόμαξε τους επιβάτες, αλλά δεν προκάλεσε προβλήματα ασφάλειας πτήσεων.

Σε δήλωσή του στο CNN, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι «Αντιμετωπίζουν κάποιες καθυστερήσεις πτήσεων».

Στο Χάρισμπουργκ, ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα PA του αεροδρομίου και έπαιξε ένα μη ηχογραφημένο μήνυμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Σκοτ Μίλερ, σε δήλωσή του στο WGAL.

«Το μήνυμα ήταν πολιτικής φύσης και δεν περιείχε απειλές κατά του αεροδρομίου, των ενοίκων μας, των αεροπορικών εταιρειών ή των επιβατών», συμπλήρωσε.

Ο Μίλερ είπε ότι το σύστημα απενεργοποιήθηκε γρήγορα και η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα.

Μία πτήση που είχε ήδη επιβιβαστεί ερευνήθηκε «για λόγους ασφαλείας» και «δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ασφαλείας», είπε. Το αεροπλάνο αναχώρησε αργότερα με ασφάλεια.

Στη Βικτώρια το περιστατικό αποδόθηκε σε πρόβλημα λογισμικού cloud που επέτρεψε την αναπαραγωγή μη εξουσιοδοτημένων ηχητικών μηνυμάτων. Στο Γουίνδσορ, η παραβίαση εντοπίστηκε γρήγορα, χωρίς να επηρεαστούν πτήσεις.

Οι Αρχές των ΗΠΑ και του Καναδά διεξάγουν κοινή έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την ενίσχυση της κυβερνοπροστασίας.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
