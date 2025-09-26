ΗΠΑ: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για το ΤικΤοκ, τι αλλάζει

Οριστικοποιήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την πλατφόρμα Tik Tok, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει την πρόταση που θα διατηρήσει το TikTok στις ΗΠΑ, σε μια συναλλαγή που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αποτιμά την επιχείρηση σε 14 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου εθνικής ασφάλειας που απαιτεί από την κινεζική ByteDance να πουλήσει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση λειτουργίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τους όρους, τους οποίους η Κίνα πρέπει ακόμη να εγκρίνει, μια νέα κοινοπραξία θα εποπτεύει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί μερίδιο μικρότερο του 20%.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι θα είναι οι κύριοι επενδυτές στις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ, ελέγχοντας περίπου το 45% των μετοχών της εταιρείας, ενώ οι επενδυτές της ByteDance και οι νέοι μέτοχοι θα κατέχουν το 35%, όπως ανέφερε το CNBC.

Κανένας εκπρόσωπος της ByteDance δεν ήταν παρών στην υπογραφή και η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιείται η συναλλαγή. Δεν αναφέρθηκε η τιμή αγοράς και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει προβεί σε αλλαγές στους νόμους που θα ήταν απαραίτητες για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Εντούτοις, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε το πράσινο φως για τη συναλλαγή. Ο Βανς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση έδειξε κάποια αντίσταση πριν από τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία, η Oracle θα εποπτεύει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing για τη νέα αμερικανική εταιρεία TikTok. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον, συμμετέχει στην ομάδα ιδιοκτητών και ότι η εταιρεία του «διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο».

