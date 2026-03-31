ΗΠΑ: Πάνω από τα 4 δολάρια η βενζίνη – Παγκόσμιες πιέσεις από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Σε ένα ηχηρό μήνυμα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 4 δολαρίων ανά γαλόνι, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στα 4,018 δολάρια. Η αύξηση είναι εντυπωσιακή, καθώς πριν την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η τιμή βρισκόταν στα 2,98 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 1 δολαρίου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εκτίναξη των τιμών συνδέεται άμεσα με την αναταραχή σε μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό (WTI) διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ ακόμη μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στα διυλισμένα προϊόντα. Η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 5,45 δολάρια ανά γαλόνι, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρό πολιτικό πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά σε μια περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων. Παράλληλα, περιπλέκει το έργο της Federal Reserve, με τον επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον έλεγχο του πληθωρισμού και τη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ συνεχίζει να εκπέμπει αντικρουόμενα μηνύματα, συνδυάζοντας σκληρή ρητορική για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση με πιο αισιόδοξες τοποθετήσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η άνοδος των τιμών, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, όπως η προσωρινή άρση του Jones Act, που επιτρέπει σε πλοία με ξένη σημαία να μεταφέρουν καύσιμα μεταξύ αμερικανικών λιμένων. Παράλληλα, δόθηκε εξαίρεση για τη χρήση της βενζίνης E15, ενός φθηνότερου καυσίμου, κατά τους θερινούς μήνες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, με το κόστος για τους καταναλωτές να παραμένει υψηλό και την αγορά να δείχνει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ενδεικτικό του αντίκτυπου στην οικονομική ψυχολογία είναι έρευνα του Stanford University, σύμφωνα με την οποία για κάθε αύξηση 1 δολαρίου στην τιμή της βενζίνης, το καταναλωτικό συναίσθημα υποχωρεί κατά τουλάχιστον 4,5 μονάδες. Με απλά λόγια, οι πολίτες αισθάνονται σημαντικά μεγαλύτερη ανασφάλεια για την οικονομία, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την κατανάλωση και την ανάπτυξη.

Η ενεργειακή κρίση, όπως διαμορφώνεται, επιβεβαιώνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν άμεσες και βαθιές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με τις πρώτες σοβαρές επιπτώσεις.

