ΗΠΑ: Πιλότος απειλεί να ρίξει αεροσκάφος σε εμπορικό κατάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία εκκένωσε πολλά καταστήματα στο Tupelo του Μισισιπή, αφού ένας πιλότος απείλησε να συντρίψει το αεροσκάφος του σε Walmart.

Ο πιλότος του αεροσκάφους φαίνεται ότι πήρε το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο Tupelo γύρω στις 5 το πρωί και πετούσε πάνω από τη μικρή πόλη σε κύκλους για πάνω από μία ώρα.

Οι αρχές έχουν εκκενώσει την περιοχή και έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και καλούν τους ντόπιους να μείνουν μακριά από το δρόμο.

Το αστυνομικό τμήμα του Tupelo αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον πιλότο, ο οποίος απειλεί να συντρίψει σκόπιμα το αεροπλάνο Beechcraft King Air 90.

Πηγές επιβεβαίωσαν στην Daily Journal ότι ο πιλότος του αεροπλάνου είναι υπάλληλος του περιφερειακού αεροδρομίου Tupelo.

Ο πιλότος φαίνεται ότι απομακρύνθηκε από το κατάστημα Walmart, με μάρτυρες να ισχυρίζονται ότι βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο της Toyota στο Blue Springs.

BREAKING: The pilot of a plane in Mississippi is threatening to "intentionally" crash his aircraft into a Walmart store, the Tupelo Police Department says. https://t.co/ntJokYHQAH

Σε ανακοίνωσή της η TPD είπε: «Γύρω στις 05:00 π.μ. η TPD ειδοποιήθηκε ότι ένας πιλότος ενός αεροπλάνου πετούσε πάνω από το Tupelo.

“Με την κινητικότητα ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου, η ζώνη κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του Τουπέλο,” ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Facebook η τοπική αστυνομία.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP

— City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022