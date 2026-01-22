ΗΠΑ: Πολικό ψύχος και σφοδρές χιονοπτώσεις στις κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σχεδόν στον μισό πληθυσμό της χώρας, θα φέρουν έως και 50,8 εκατοστά χιόνι στα Απαλάχια και τα βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια

22 Ιαν. 2026 21:41
Πολλά τα προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπές ρεύματος και πολικές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα 150 εκατομμυρίων Αμερικανών αύριο και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς μια μεγάλη χιονοθύελλα θα σαρώσει τις ΗΠΑ με κύρια χαρακτηριστικά το πυκνό χιόνι και το χιονόνερο, από τις Μεγάλες Πεδιάδες έως την Ανατολική Ακτή, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σχεδόν στον μισό πληθυσμό της χώρας, θα φέρουν έως και 50,8 εκατοστά χιόνι στα Απαλάχια και τα βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια, την ώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις ανατολικές ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με με το ολισθηρό οδόστρωμα ή παγετό στους δρόμους και πιθανές διακοπές στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων και κλαδιών, προειδοποιούν αξιωματούχοι.

«Με το ακραίο κρύο στον βορρά και τη χιονοθύελλα, για τους μισούς Αμερικανούς της χώρας έχουν εκδοθεί μιας κάποιας μορφής συστάσεις», δήλωσε ο Μπράιαν Χάρλεϊ, μετεωρολόγος του Κέντρου Μετεωρολογικών Προβλέψεων του NWS στο Κόλετζ Παρκ του Μέριλαντ.

Η πόλη της Νέας Υόρκης, η Βοστόνη, η Βαλτιμόρη και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να δουν πάνω από 25 εκατοστά χιόνι, από το Σάββατο, προειδοποίησε ο Χάρλεϊ, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -6 βαθμούς στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενώ στη Βοστόνη στους -14 βαθμούς Κελσίου.

«Στην κατάψυξη» το Σικάγο
«Στην κατάψυξη» θα βρεθεί το Σικάγο, σύμφωνα με τον Χάρλεϊ, με ένα χαμηλό -18 βαθμών Κελσίου την Παρασκευή και το Σάββατο και μια αίσθηση θερμοκρασίας στους -34 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των επικίνδυνων ψυχρών ανέμων.

Οι θερμαντικές συσκευές έγιναν ανάρπαστες και τα ράφια άδειασαν στο κατάστημα J.C. Licht Ace Hardware του Ρίβερ Νορθ στο Σικάγο, σύμφωνα με τον διευθυντή Τζέιμς Μάρτιν.

Οι κάτοικοι του Σικάγο γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν το ακραίο ψύχος, είπε ο Μάρτιν, γέννημα θρέμμα της πόλης. «Περπατάμε γρήγορα και ντυνόμαστε με πολλά ρούχα, το ένα πάνω στο άλλο. Κατόπιν διερωτόμαστε: “Γιατί συνεχίζουμε να ζούμε εδώ;”».

Στο Τέξας, ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κινητοποιώντας επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό για να βοηθήσει στον έλεγχο της κυκλοφορίας, την παρακολούθηση των διακοπών ρεύματος, τη διάσωση ανθρώπων που τυχόν εγκλωβιστούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

