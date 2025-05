ΗΠΑ: Πολύνεκρο δυστύχημα, παρανάλωμα πυρός τουριστικό βαν και αγροτικό στο Άινταχο

Στις ΗΠΑ τουλάχιστον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση ενός τουριστικού βαν με αγροτικό στα ανατολικά του Άινταχο, κοντά στο Εθνικό πάρκο Γελοουστόουν.

Το θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε σε έναν δρόμο κοντά στο Henry’s Lake State Park ενώ και τα δύο οχήματα έπιασαν φωτιά.

Νεκρός είναι ο οδηγός του φορτηγού και έξι επιβάτες του τουριστικού βαν που μετέφερε συνολικά 14 άτομα.

Η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

