ΗΠΑ: Πυροβολισμοί και πανικός στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας στη Μινεάπολη

Πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό στο Mall of America, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μινεάπολη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το εμπορικό κέντρο στην Μινεάπολη τέθηκε σε lockdown για περίπου δύο ώρες.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν οικογένειες να τρέχουν στο γιγαντιαίο συγκρότημα, όπου λειτουργούν όχι λιγότερα από 500 καταστήματα.

«Το Mall of America τελεί αυτή τη στιγμή υπό αποκλεισμό», ανέφερε μέσω Twitter η διεύθυνση του κέντρου, διαβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για «μεμονωμένο» περιστατικό σε κατάστημα. «Παρακαλούμε μείνετε στο κοντινότερο ασφαλές σημείο ώσπου να αρθεί ο αποκλεισμός», πρόσθεσε απευθυνόμενη στους πελάτες.

Well regulated militia strikes again. Mall of America. Bloomington, Minnesota. pic.twitter.com/v22QkMt3hn

— flexghost. (@flexghost1) August 4, 2022