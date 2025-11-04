ΗΠΑ: Σοκ στην Καλιφόρνια, ένα 8χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο ψυγείο

Η εγγύηση για τους τρεις κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές που φτάνουν έως και 32 χρόνια κάθειρξη ή ισόβια.

ΗΠΑ: Σοκ στην Καλιφόρνια, ένα 8χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο ψυγείο
04 Νοέ. 2025 12:44
Pelop News

Πρόκειται για μια αποτρόπαιη δολοφονία που συγκλονίζει την Καλιφόρνια και τις ΗΠΑ. Σε μια ήσυχη πολυκατοικία στο Λίνγουντ, οι αστυνομικοί, ειδοποιημένοι από ανήσυχο ένοικο, ανακάλυψαν στις 29 Οκτωβρίου το πτώμα ενός οκτάχρονου παιδιού, του Αϊζάια Χ., κρυμμένο μέσα σε φορητό ψυγείο, σύμφωνα με το Daily Mail

Το παιδί, που περιγράφεται ως «χαρούμενο και λάτρης του Spider-Man», φέρεται να υπέστη παρατεταμένη κακοποίηση πριν υποκύψει στα τραύματά του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας του Λος Άντζελες στην

Οι γονείς του παιδιού, η 25χρονη Ντέστινι Χάρισον και ο 25χρονος Ντάνιελ Μονζόν, καθώς και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα, Άνα Κάρκαμο Ζαρθένο, 45 ετών, κατηγορούνται για φόνο, βασανιστήρια και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε σε θάνατο. Ο Μονζόν και η Ζαρθένο κατηγορούνται επίσης για συνέργεια μετά το έγκλημα.

Ο εισαγγελέας Νέιθαν Τζ. Χόχμαν δήλωσε ότι «η φρίκη που υπέστη ο Αϊζάια είναι ακόμη πιο αδιανόητη καθώς, όπως φαίνεται, προήλθε από τα ίδια τα πρόσωπα που όφειλαν να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν». Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το παιδί υπέφερε από συστηματική βία «για μεγάλο χρονικό διάστημα» πριν πεθάνει στις 24 Οκτωβρίου. Το σώμα του, σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετήθηκε αργότερα σε ψυγείο γεμάτο πάγο για να αποκρυφτεί το έγκλημα.

Τρία παιδιά υπό προστασία

Τρία ακόμη παιδιά – ηλικίας 16, 13 ετών και εννέα μηνών – ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα. Μεταφέρθηκαν αμέσως από το σπίτι και τέθηκαν υπό προστασία από τις κοινωνικές υπηρεσίες της κομητείας του Λος Άντζελες. «Πρόκειται για μια αδιανόητη και φρικτή τραγωδία», δήλωσε η Τζάνις Χαν, μέλος του συμβουλίου της κομητείας, ζητώντας ψυχολογική υποστήριξη και ενισχυμένη φροντίδα για τα παιδιά που επέζησαν.

Η εγγύηση για τους τρεις κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές που φτάνουν έως και 32 χρόνια κάθειρξη ή ισόβια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ