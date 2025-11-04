ΗΠΑ: Σοκ στην Καλιφόρνια, ένα 8χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο ψυγείο

Πρόκειται για μια αποτρόπαιη δολοφονία που συγκλονίζει την Καλιφόρνια και τις ΗΠΑ. Σε μια ήσυχη πολυκατοικία στο Λίνγουντ, οι αστυνομικοί, ειδοποιημένοι από ανήσυχο ένοικο, ανακάλυψαν στις 29 Οκτωβρίου το πτώμα ενός οκτάχρονου παιδιού, του Αϊζάια Χ., κρυμμένο μέσα σε φορητό ψυγείο, σύμφωνα με το Daily Mail

Το παιδί, που περιγράφεται ως «χαρούμενο και λάτρης του Spider-Man», φέρεται να υπέστη παρατεταμένη κακοποίηση πριν υποκύψει στα τραύματά του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας του Λος Άντζελες στην

Οι γονείς του παιδιού, η 25χρονη Ντέστινι Χάρισον και ο 25χρονος Ντάνιελ Μονζόν, καθώς και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα, Άνα Κάρκαμο Ζαρθένο, 45 ετών, κατηγορούνται για φόνο, βασανιστήρια και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε σε θάνατο. Ο Μονζόν και η Ζαρθένο κατηγορούνται επίσης για συνέργεια μετά το έγκλημα.

Ο εισαγγελέας Νέιθαν Τζ. Χόχμαν δήλωσε ότι «η φρίκη που υπέστη ο Αϊζάια είναι ακόμη πιο αδιανόητη καθώς, όπως φαίνεται, προήλθε από τα ίδια τα πρόσωπα που όφειλαν να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν». Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το παιδί υπέφερε από συστηματική βία «για μεγάλο χρονικό διάστημα» πριν πεθάνει στις 24 Οκτωβρίου. Το σώμα του, σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετήθηκε αργότερα σε ψυγείο γεμάτο πάγο για να αποκρυφτεί το έγκλημα.

Τρία παιδιά υπό προστασία

Τρία ακόμη παιδιά – ηλικίας 16, 13 ετών και εννέα μηνών – ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα. Μεταφέρθηκαν αμέσως από το σπίτι και τέθηκαν υπό προστασία από τις κοινωνικές υπηρεσίες της κομητείας του Λος Άντζελες. «Πρόκειται για μια αδιανόητη και φρικτή τραγωδία», δήλωσε η Τζάνις Χαν, μέλος του συμβουλίου της κομητείας, ζητώντας ψυχολογική υποστήριξη και ενισχυμένη φροντίδα για τα παιδιά που επέζησαν.

Η εγγύηση για τους τρεις κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές που φτάνουν έως και 32 χρόνια κάθειρξη ή ισόβια.

