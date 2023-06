ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Χάντερ Μπάιντεν γυμνός και με ναρκωτικά

Η ακροδεξιά μη κερδοσκοπική οργάνωση Marco Polo, δημοσίευσε στο Διαδίκτυο, χιλιάδες… ακατάλληλες φωτογραφίες από το laptop του Χάντερ Μπάιντεν, που δεν κατάφερε να κρύψει καλά, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, οι 8.864 φωτογραφίες του γιου του Αμερικανού προέδρου, που αναρτήθηκαν στο bidenlaptopmedia.com, σύμφωνα με τη Daily Mail, τον δείχνουν να απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές, αλλά και πιο… προσωπικές, όπου εμφανίζεται γυμνός, με ιερόδουλες στο πλευρό του να κάνει ναρκωτικά.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ήταν είτε αποθηκευμένες στον φορητό του υπολογιστή είτε είχαν σταλεί από εφαρμογές όπως το WhatsApp. Οι εικόνες χρονολογούνται μεταξύ 2008 και 2019 και είναι τραβηγμένες από διάφορα μέρη όπως είναι η Χαβάη, η Κίνα, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη και οι ΗΠΑ.

EXCLUSIVE: Hunter Biden laid BARE! Nearly 9,000 photos from his laptop are published by right wing group Marco Polo – a bizarre mix of the First Son taking drugs, frolicking naked with prostitutes and fetching family snaps https://t.co/BB9Sv3M9wR

— Diane (@SoCalValleyGal) June 9, 2023