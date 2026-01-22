ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις

Τη σύλληψη ενός πεντάχρονου μαθητή νηπιαγωγείου και του πατέρα του στη Μινεσότα από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) καταγγέλλουν σχολικές αρχές της περιοχής, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο πεντάχρονος Λίαμ Ράμος συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του το απόγευμα της Τρίτης, καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους στην πόλη Columbia Heights, προάστιο της Μινεάπολης. Η υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας, Ζίνα Στένβικ, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού τους και ότι το παιδί είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της περιοχής που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Όπως δήλωσε, ένας πράκτορας φέρεται να έβγαλε το παιδί από το αυτοκίνητο και να το οδήγησε στην εξώπορτα του σπιτιού για να χτυπήσει το κουδούνι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε άλλο άτομο στο σπίτι, κάνοντας λόγο για χρήση του παιδιού ως «δόλωμα». Παρά τις εκκλήσεις άλλου ενήλικου μέλους της οικογένειας να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, το αίτημα απορρίφθηκε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Προκόσχ, δήλωσε ότι η οικογένεια διαθέτει ενεργή αίτηση ασύλου και ότι πατέρας και γιος εισήλθαν νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από επίσημο σημείο εισόδου. Τόνισε ότι δεν υπήρχε εντολή απέλασης και ότι η οικογένεια «ακολούθησε όλους τους κανόνες», επισημαίνοντας ότι πατέρας και γιος παραμένουν μαζί στο κέντρο κράτησης.

Από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η υφυπουργός Τρίσια ΜακΛάφλιν ανέφερε ότι η επιχείρηση αφορούσε τον πατέρα, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό», υποστηρίζοντας ότι το παιδί δεν αποτέλεσε στόχο της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας φέρεται να εγκατέλειψε το παιδί, ενώ οι πράκτορες έμειναν μαζί του για λόγους ασφάλειας, προσθέτοντας ότι οι γονείς ερωτώνται αν επιθυμούν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους ή να τα αφήσουν σε ασφαλές πρόσωπο.

Σχολικές αρχές και εκπαιδευτικοί εξέφρασαν σοκ για το περιστατικό. Η δασκάλα του παιδιού χαρακτήρισε τον Λίαμ «ευγενικό και γεμάτο αγάπη», σημειώνοντας ότι «φωτίζει την τάξη κάθε μέρα» και ότι οι συμμαθητές του τον περιμένουν.

Η υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας προειδοποίησε ότι τέτοιες συλλήψεις έχουν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά και στην κοινότητα, αναφέροντας ότι οι μαθητές βιώνουν τραυματικά γεγονότα και ότι το αίσθημα ασφάλειας γύρω από τα σχολεία έχει κλονιστεί. Παράλληλα, κατήγγειλε και άλλα περιστατικά συλλήψεων ανηλίκων τις τελευταίες ημέρες, καθώς και παρουσία πρακτόρων της ICE κοντά σε σχολικούς χώρους.

Οι σχολικές αρχές σημειώνουν ότι ορισμένες οικογένειες αποφεύγουν πλέον να κυκλοφορούν, φοβούμενες νέες επιχειρήσεις, ενώ τα σχολεία προσπαθούν να παρέχουν νομική και ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες. «Είναι παιδιά, όχι εγκληματίες», τόνισε χαρακτηριστικά η Στένβικ.

