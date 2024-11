ΗΠΑ: Σύλληψη ατόμου με πιστόλι φωτοβολίδων στο Καπιτόλιο!

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο κέντρο επισκεπτών του Καπιτωλίου προχώρησαν οι Αρχές.

Ο άνδρας είχε στην κατοχή του έναν φακό καθώς και ένα πιστόλι φωτοβολίδων.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun.

The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024