ΗΠΑ: Συνεργάτης της CIA και του αμερικανικού στρατού ο Αφγανός ύποπτος για τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Ο 29χρονος, πρώην στρατιωτικός στο Αφγανιστάν, νοσηλεύεται βαριά μαζί με δύο μέλη της Εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν.

27 Νοέ. 2025 9:53
Pelop News

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν το παρελθόν του Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, του Αφγανού που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς.

Ουάσινγκτον: Η «υπόσχεση» Τραμπ για τη δολοφονική επίθεση κατά εθνοφρουρών, ο αλλοδαπός δράστης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 29χρονος είχε υπηρετήσει για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό σε συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και, σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην Amazon. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι το ποινικό του μητρώο ήταν καθαρό.

Σύμφωνα με αναφορές του Fox News, ο ύποπτος συνεργάστηκε με την CIA και τον αμερικανικό στρατό και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2021, ένα μήνα μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, τόνισε ότι η μεταφορά του δικαιολογήθηκε λόγω της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση στην Κανταχάρ.

Τα πυρά σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Ουάσινγκτον, όπου περιπολούν εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς. Ο ύποπτος πυροβόλησε δύο στρατιωτικούς, οι οποίοι μαζί με τον ίδιο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν το περιστατικό.

