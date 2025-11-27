Ουάσινγκτον: Η «υπόσχεση» Τραμπ για τη δολοφονική επίθεση κατά εθνοφρουρών, ο αλλοδαπός δράστης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμα διάρκειας περίπου 5 λεπτών, κατακεραύνωσε την «τρομοκρατική ενέργεια» στην Ουάσινγκτον και υποσχέθηκε να σκληρύνει ακόμη περισσότερο την αντιμεταναστευτική πολιτική του αφού άνδρας πυροβόλησε δύο εθνοφρουρούς, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨🇺🇸 BREAKING: First images from the scene of the National Guard shooting near the White House. Two Guardsmen were severely wounded in downtown Washington, D.C. earlier today.

This footage shows the immediate aftermath as responders rushed in. The situation remains under… pic.twitter.com/6Sk64FXAI1 — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) November 26, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος για την επίθεση, που συνελήφθη, είχε μεταναστεύσει από το Αφγανιστάν το 2021. «Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Συμπλήρωσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον της μετανάστευσης, που κατ’ αυτόν αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», προσάπτοντας στον προκάτοχό του πως έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ.

Μίλησε για «σατανική ενέργεια», για «πράξη μίσους», για «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η επίθεση διαπράχθηκε χθες μετά το μεσημέρι στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν αναπτυχθεί από τον Αύγουστο εκατοντάδες άνδρες σώματος εφεδρείας του στρατού και κάνουν ιδίως περιπολίες πεζή, κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ και παρά τη θέληση των τοπικών δημοκρατικών αρχών.

Οι αρχές ανέφεραν πως οι δύο στρατιωτικοί που χτυπήθηκαν νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε νωρίτερα μέσω Truth Social πως «το ζώο» που πυροβόλησε τους εθνοφρουρούς επίσης νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση», πάντως «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του.

«Στοχευμένα πυρά»

Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει διαπραχθεί εναντίον της εθνοφρουράς αφότου άρχισαν να αναπτύσσονται μονάδες της σε πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί νωρίτερα φέτος.

Περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ο ύποπτος «έφθασε σε γωνιά του δρόμου, ύψωσε το όπλο του και πυροβόλησε εναντίον των εθνοφρουρών» που περιπολούσαν, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέφρι Κάρολ, αξιωματικός της αστυνομίας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, μιλώντας για δράστη που ενήργησε «μόνος».

Άλλοι εθνοφρουροί τον έθεσαν εκτός μάχης, τον «υπέταξαν» και τον «συνέλαβαν», πρόσθεσε.

Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», σημείωσε η Μίριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

