ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου με τέσσερις νεκρούς, ανάμεσα τους ένα παιδί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο Χιούστον των ΗΠΑ, ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε το βράδυ της Κυριακής με ραδιοφωνικό πύργο και συνετρίβη στο έδαφος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ένας εξ’ αυτών ένα ανήλικο παιδί.

Η στιγμή που το ελικόπτερο προσέκρουσε πάνω στον πύργο κατεγράφη από κάμερα και ένας μάρτυρας κατέγραψε τα επακόλουθα της τραγωδίας. Το βίντεο απεικονίζει μια πύρινη σφαίρα να πέφτει στο έδαφος καθώς συντρίμμια αρχίζουν να καταρρέουν γύρω της, σκορπώντας τον τρόμο στους κατοίκους της περιοχής.

Ακόμη, φαίνεται ο ουρανός ο οποίος έχει γεμίσει καπνούς και η γύρω περιοχή έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών επιβεβαίωσε στην USA Today πως το ελικόπτερο, γνωστό ως Robinson R44, προσέκρουσε σε τοπικό πύργο ραδιοφωνίας το βράδυ της Κυριακής, αφού το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ellington για μια αεροπορική περιήγηση.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Χιούστον Noe Diaz, όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση. «Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός απόψε», τόνισε.

Η αιτία της συντριβής παραμένει άγνωστη αλλά πολλές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων του NTSB, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Αστυνομικού Τμήματος του Χιούστον, του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον διερευνούν τη σύγκρουση.

