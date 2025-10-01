ΗΠΑ: Το πρώτο κυβερνητικό shutdown μετά το 2019, χωρίς μισθό χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Σε περίοδο αβεβαιότητας εισέρχεται η Ουάσιγκτον , καθώς τα μεσάνυχτα ξεκίνησε επίσημα το πρώτο κυβερνητικό shutdown από το 2019. Η αποτυχία της Γερουσίας να εγκρίνει το νομοσχέδιο δαπανών που προωθούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, οδήγησε στο κλείσιμο μεγάλου μέρους των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ όσοι θεωρούνται αναγκαίοι για την ασφάλεια και τη λειτουργία βασικών υποδομών, θα συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται μέχρι να βρεθεί λύση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, περίπου 750.000 υπάλληλοι πλήττονται άμεσα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είχε ήδη προειδοποιήσει ότι πάνω από 11.000 εργαζόμενοι, δηλαδή το ένα τέταρτο του προσωπικού της, θα τεθούν σε άδεια, ενώ οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν την εργασία τους χωρίς μισθό.

Η διαμάχη στο Κογκρέσο κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με τους Ρεπουμπλικανούς να ζητούν απλή παράταση της τρέχουσας χρηματοδότησης για επτά εβδομάδες και τους Δημοκρατικούς να απαιτούν σημαντικές παραχωρήσεις προκειμένου να συναινέσουν. Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «παράλογες απαιτήσεις», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για «μη αναστρέψιμες συνέπειες» σε περίπτωση που το αδιέξοδο συνεχιστεί.

Το προηγούμενο shutdown είχε σημειωθεί την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019 και διήρκεσε 35 ημέρες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, οι δύο πολιτικές πλευρές ρίχνουν ευθύνες η μία στην άλλη, αρνούμενες να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για το νέο «λουκέτο». Οι Δημοκρατικοί Χακίμ Τζέφρις και Τσακ Σούμερ κατηγόρησαν τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς ότι «κλείνουν την κυβέρνηση εις βάρος της υγειονομικής περίθαλψης του αμερικανικού λαού».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



